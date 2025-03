Gerro d'aigua freda per a Evren després del que ha passat a 'Renaixer' amb Bahar

Antena 3 emet aquest dimarts 1 d'abril, a les 23h,un nou capítol de 'Renacer', després d'una nova entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renacer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, Aziz va descobrir que Seren estava embarassada i es va emocionar molt. A més, a l'hospital van rebre una increïble notícia: són dos nadons. Bahar va acusar a Nevra d'haver-li tallat les ales quan es va quedar embarassada, així que va defensar i va donar suport a la seva nora en tot.

Per la seva banda, Rengin estava enfadada amb el comportament de Timur i es va sentir utilitzada. Va creure que només la necessitava perquè pagués la hipoteca de la casa on viuen Bahar i els seus fills. Nevra va pensar com aconseguir diners per seguir pagant la hipoteca de la casa, ja que Bahar no podia descobrir que Rengin s'havia encarregat del pagament de la primera quota.

| Atresmedia

'Renacer' és una gran història de superació que aborda temes com la maternitat, l'amor, la infidelitat i les dificultats per conciliar la vida laboral amb la familiar. La sèrie compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') i Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Completen el repartiment Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completen l'elenc de 'Renacer'.

Què passarà en el capítol de 'Renacer' del dimarts?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Renacer', Umay descobreix que la seva casa està a la venda i això genera una nova discussió entre ella i Parla. Bahar troba l'anell perfecte perquè Aziz demani matrimoni a Seren i li'l deixa amb una nota a la seva taquilla. Després de llegir-la, Aziz s'adona que està llest per casar-se i renuncia a la beca a Anglaterra.

Bahar té una cita amb Evren, però apareix Timur i se l'emporta a una festa que ha muntat perquè el seu fill demani la mà a Seren. Aziz demana matrimoni a Seren davant de tots els convidats després d'una bonica declaració d'amor. Els pares de Seren queden amb la família d'Aziz per conèixer-se, però succeeix quelcom inesperat: Rengin apareix per sorpresa per donar una impactant notícia.