Gerro d'aigua freda per a Rengin després d'una inesperada proposta a 'Renaixer'

Antena 3 emet aquest dilluns 24 de març, a les 23h, un nou capítol de 'Renacer', després d'una nova entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renacer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, Evren va aparèixer a casa de Bahar perquè necessitava veure-la, a pesar del decebut que va marxar de l'hospital. Sureya era la nova metgessa en cap de l'hospital. El que ningú sabia és que havia estat sortint amb Evren, fins que ell va decidir tallar la seva relació perquè estava enamorat d'una altra persona.

La junta de l'hospital es va reunir per estudiar el cas d'Evren i esbrinar si hi va haver alguna negligència durant l'operació de Timur i Bahar. Timur va aparèixer a l'hospital per aportar la seva versió, assegurant que va ser una intervenció difícil i que va prendre la decisió correcta.

| Atresmedia

'Renacer' és una gran història de superació que aborda temes com la maternitat, l'amor, la infidelitat i les dificultats per conciliar la vida laboral amb la familiar.La sèrie compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') i Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Completen el repartiment Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completen l'elenc de 'Renacer'.

Què passarà en el capítol de 'Renacer' del dilluns?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Renacer', Bahar va darrere d'Evren per demanar-li que no deixi la feina i acaben besant-se. Timur i Sureya també són testimonis del seu petó i queden enfonsats. Aziz i Umay no paren de pressionar la seva mare perquè creuen que es mereix ser feliç, però no amb Evren.

Bahar decideix tallar la seva relació amb Evren perquè no pot lidiar amb tants problemes i l'oposició dels seus propis fills. Timur està molt afectat perquè ha perdut Bahar i s'emborratxa. En arribar a casa, demana a Rengin que es casin, però l'endemà se'n penedeix, ja que només vol recuperar Bahar. Timur i Evren tornen a treballar a l'hospital.