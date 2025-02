La decisió de Bahar que dona un gir de 180º a la seva vida i enfada a Timur a 'Renacer'

Després de molts mesos, anades i vingudes, el moment que semblava inevitable finalment ha arribat a 'Renacer'. Timur ha rebut a les seves mans el volant del seu divorci amb Bahar, i la seva reacció no s'ha fet esperar.

Molt enfadat, el cirurgià ha corregut a parlar amb Bahar a l'hospital, exigint respostes. "Vaig presentar una demanda de divorci què és el que esperaves?", reacciona inicialment la protagonista de 'Renacer'. "Bahar, com pots llençar per la borda tots els anys de matrimoni? Diguem que jo no t'importo, però tenim dos fills", es defensava Timur.

"Ets tu al que no li importem ningú. Resumir el nostre matrimoni amb unes fotos ridícules, vols que t'ho resumeixi jo? T'explico la història real de Romeo i Julieta?", responia amb fermesa Bahar a 'Renacer'.

| Atresmedia

D'aquesta manera, segura de si mateixa, ha deixat clar que la decisió estava presa des de fa temps: "M'havia de divorciar quan em vas deixar morir. Quan et vas negar a ser el meu donant, però vaig pensar que estaves espantat, perquè ets humà al cap i a la fi i per això vaig intentar perdonar-te. I mentre jo necessitava algú a l'hospital, tu estaves a París amb Rengin, Timur, què més tens a dir? Ella et va dir que no fossis el meu donant? Creieu que se n'aniria? Vas decidir perdre't quan em vas deixar morir, així que no tenim res a parlar.

No obstant això, la discussió ha anat a pitjor, ja que Timur ha acusat Bahar de ser-li infidel amb Evren, com si busqués justificar el que ja no tenia remei. "Llavors vas decidir flirtejar amb Evren, potser és mentida? Com et mira aquest tio també és infidelitat. Si jo et sóc infidel amb Rengin, tu em ets infidel amb Evren", va reaccionar el cirurgià amb duresa.

Però ella no ha dubtat ni un segon a negar-ho i li ha donat una bufetada que l'ha deixat sense paraules. "Em vull divorciar perquè no t'estimo, i no necessito un altre motiu", va sentenciar la protagonista de 'Renacer'. Així i sense mirar enrere, Bahar ha marxat, deixant a Timur sol amb el pes de la seva pròpia culpa en el que ha estat el final de la seva relació.