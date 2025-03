Gerro d'aigua freda per a Bahar després dels resultats de les proves mèdiques a 'Renacer'

Aquest dimarts, 4 de març, a les 23h, Antena 3 ha emès un nou capítol de 'Renacer', després d'una nova entrega de 'El Hormiguero'. Recordem que l'anterior capítol va ser una muntanya russa d'emocions per a Bahar, però no es va aturar a l'actuar.

Bahar va anunciar que es divorciaria de Timur i va xiuxiuejar al seu marit que sabia el de Parla. Dora va parlar amb Evren sobre el seu passat, encara que estava disgustada perquè no l'havia reconeguda. Per la seva banda, Parla va acabar a l'hospital després d'un empenta d'Umay, que havia perdut el control en veure-la, mentre que Nevra es va assabentar que Parla era la seva neta.

En aquest nou capítol de 'Renacer', Bahar s'ha fet unes proves per veure com va el seu estat de salut. Per això ha acudit a la consulta d'Evren, esperant rebre respostes sobre els seus resultats mèdics, però les notícies no han estat el que esperava. Els seus valors continuen fora de rang, i malgrat els seus esforços per mantenir-se forta, no ha pogut contenir les llàgrimes.

| Atresmedia

Evren, amb molt de tacte, li ha explicat que la situació és crítica i que necessiten actuar immediatament. Encara que Bahar ha complert amb el tractament, l'estrès i la fatiga han causat estralls en la seva salut. Ara, es requereixen noves proves per avaluar amb més precisió la magnitud del problema.

Després d'aquest revés i en la recerca de posar remei, Bahar ha de seguir endavant. Per això, ha volgut recolzar-se en els seus fills i la seva mare en un sopar familiar, però les veus de Timur i Nevra han envaït la seva ment en recordar tot el sofert a la mansió.

Les parets tenen records i en aquella casa només ha patit humiliacions i menyspreus, cosa que l'ha envaït decidint sortir a prendre l'aire. Bahar, destrossada, ha patit un atac d'ansietat i, en un intent de calmar-se, ha aparegut el seu àngel de la guarda.

| Atresmedia

En aquell moment s'ha trobat amb Evren, el qual s'ha acostat ràpidament en veure-la feta un mar de llàgrimes. Allà li ha intentat consolar i oferir un mocador perquè el nas li estava sagnant. Però el dur ha vingut quan el cirurgià li ha confirmat que necessita un trasplantament de fetge de nou.

"Trobarem una solució junts", li ha promès Evren en una càlida abraçada en mostra de suport. Bahar li ha suplicat que no li digui res a Timur. Què passarà en el següent capítol de 'Renacer'?