Gerro d'aigua freda per a Timur després d'una decisió que canvia la seva vida a 'Renacer'

Antena 3 emet aquest dilluns 3 de març, a les 23h, un nou capítol de 'Renacer', després d'una nova entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renacer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, Evren va operar Nevra i la intervenció va ser tot un èxit. Evren i Timur van tenir un enfrontament que acaba amb els dos barallant-se al mig de l'hospital. Després del conflicte, Bahar es va sentir esgotada i va demanar a Evren que deixin de veure's.

Rengin va enviar a Çagla l'informe d'ADN que demostrava que Parla era també filla de Timur. Bahar va explicar als seus fills que Parla és la seva germana, però els demana que ho mantinguin en secret. La noia que va aparèixer al vaixell d'Evren li va confessar que va ser el seu amor de la infància.

| Atresmedia

'Renacer' és una gran història de superació que aborda temes com la maternitat, l'amor, la infidelitat i les dificultats per conciliar la vida laboral amb la familiar.La sèrie compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') i Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Completen el repartiment Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completen l'elenc de 'Renacer'.

Què passarà en el capítol de 'Renacer' del dilluns?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Renacer',Bahar anuncia que es divorciarà i xiuxiueja al seu marit que sap el de Parla. Dora parla amb Evren sobre el seu passat, encara que està disgustada perquè no l'ha reconeguda. Parla acaba a l'hospital després d'una empenta d'Umay, que ha perdut el control en veure-la, mentre que Nevra s'assabenta que Parla és la seva neta.

Timur recrimina a Nevra haver deixat un nen sense família en el passat i la culpa de ser com el seu pare. Les imatges de Rengin i Timur besant-se arriben al director de l'hospital i aquest els diu que han de presentar la seva dimissió. Timur intenta parlar amb el seu fill, però ell no vol escoltar-lo perquè està molt decebut i enfadat i li pregunta si ha valgut la pena destrossar la seva família i feina.