Jorge Pérez mostra el seu impactant canvi físic després de sotmetre's a una operació

Jorge Pérez ha sorprès els seus seguidors en compartir imatges de la seva transformació física després d'una pausa en els seus entrenaments. El guanyador de 'Supervivientes' ha seguit estrictament les indicacions mèdiques després de sotmetre's a un empelt capil·lar, cosa que el va obligar a paralitzar la seva activitat física. Tot i haver experimentat canvis en el seu pes, Jorge Pérez es mostra optimista i orgullós del camí que està reprenent.

Conscient que la seva intervenció al desembre l'obligaria a detenir el seu exigent entrenament, Jorge Pérez ha decidit recuperar el temps perdut. El guàrdia civil ha demostrat la seva força de voluntat i s'ha fixat un nou objectiu: reduir el seu pes sense deixar de gaudir del procés.

En la seva última publicació, ha compartit unes imatges en què compara el seu estat abans de l'operació amb el primer dia del seu retorn a l'entrenament, després d'un mes i mig d'inactivitat. "Em queda feina per tornar a estar com al desembre, però sé que estic en el camí correcte. Tinc molt pes a baixar, però no m'amargo. Intento aplicar la famosa Llei Pareto 80/20 i gaudir del camí", ha sentenciat.

| @jorgeperezdiez

Ara que ha reprès la seva rutina enfocada en l'esport i l'alimentació saludable, Jorge Pérez segueix ferm en el seu propòsit. Encara que va haver de prioritzar la seva recuperació després de l'empelt capil·lar, cosa que considerava la seva principal prioritat, el guàrdia civil segueix mantenint un físic envejable. El seu objectiu actual és definir la seva musculatura i perdre pes, però l'esforç previ ha fet que el seu estat físic es mantingui en bones condicions durant aquesta aturada.

"Vull dir amb tot això que encara que per circumstàncies deixis d'entrenar, menjar, etc. Quan has construït una base, aquesta base es manté i és qüestió de temps tornar a crear l'hàbit del que saps que et fa bé", ha escrit el guanyador de 'Supervivientes'.

Recordem que es tracta del segon canvi físic al qual s'ha hagut d'enfrontar Jorge Pérez en l'últim any. Després de la seva participació a 'Supervivientes All Stars', el guàrdia civil també va haver de tornar a recuperar el seu aspecte després de perdre molt pes.