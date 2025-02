Gerro d'aigua freda per a Bahar després d'una última traïció a 'Renacer'

Una inesperada notícia ha deixat en xoc a Bahar, però ella no s'ha aturat davant tal drama. Antena 3 ha emès aquest dimarts, 25 de febrer, un nou capítol de 'Renacer', després de 'El Hormiguero' que ha deixat els espectadors sense paraules.

Recordem que en el capítol anterior, Evren va aconseguir salvar a Bahar i aquesta es va recuperar de l'accident provocat per l'incendi. A més, la resta del personal es va trobar fora de perill. Seren va haver de revisar les gravacions de l'hospital per descobrir com es va originar l'incendi i va veure com Timur i Rengin es besaven.

I en el capítol d'ahir, Bahar va haver de fer de tripes cor. La seva amiga, Cagla, la va citar en un banc fora de l'hospital per parlar d'alguna cosa crucial. Nerviosa, Bahar va témer el pitjor, sense imaginar que s'enfrontaria a una de les notícies més doloroses de la seva vida.

| Atresmedia

Amb el cor a la mà, Cagla va reunir el valor per explicar-li la veritat: Rengin li havia revelat que el veritable pare de Parla era Timur. Bahar es va quedar completament paralitzada, incapaç d'assimilar el que acabava de sentir. Però el malson no va acabar aquí. En aquell precís moment, Seren va arribar amb imatges de les càmeres de seguretat de l'hospital.

Les proves eren clares i devastadores: Timur i Rengin besant-se el dia de l'incendi. En adonar-se que els amants seguien junts, Bahar no va poder evitar plorar, sentint-se completament enganyada.

Però el drama no s'ha quedat aquí. Bahar ha volgut enfrontar-se a la situació i prendre cartes en l'assumpte i ho ha fet davant de tothom. La recuperació de Nevra després de la seva operació ha estat motiu de celebració a la mansió dels Yavuzoğlu i el que semblava ser una nit inoblidable, s'ha convertit en un malson en públic.

| Atresmedia

A la festa organitzada per Nevra per agrair el tracte de la seva família i de l'equip mèdic ha recordat que també era el 25 aniversari de matrimoni de Timur i Bahar, sorprenent a tothom amb un pastís especial amb una foto de la parella. El cirurgià ha volgut dedicar unes paraules a la seva dona i ha declarat: "Gràcies a la meva esposa per donar-me els 25 anys més meravellosos de la meva vida".

Però Bahar no s'anava a acovardir i ha preparat un cop final. Mentre tothom aplaudia per les paraules de Timur, Bahar ha aprofitat per xiuxiuejar-li que mirés el seu mòbil on es trobaven les imatges d'ell besant a Rengin el dia de l'incendi.

Això no ha estat tot, quan Bahar ha pres la paraula, ha volgut anunciar una notícia: "Gràcies, Timur, pels bons moments d'aquests 25 anys… però aquí s'acaben. Ens divorciem". L'impacte va ser absolut. Nevra va intentar calmar les aigües, dient que tot era una broma, però Bahar va segellar la nit amb un cop final. En acostar-se a Timur, li va deixar clar que coneixia la veritat sobre Parla… i li va enfonsar la cara en el pastís.