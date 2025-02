La confessió de Rengin que dona un gir de 180º a la vida de Timur a 'Renacer'

Antena 3 emet aquest dilluns 17 de febrer, a les 23h, un nou capítol de 'Renacer', després d'una nova entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renacer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, Nevra va descobrir que tenia càncer i estava molt preocupada per la seva vida. Rengin estava intentant refer la seva vida perquè volia intentar oblidar a Timur, però es va trobar molt perduda i no sabia com actuar. A més, Rengin va aconseguir les proves d'ADN que van confirmar que Timur era el pare de Parla.

Bahar intentava superar la situació que estava travessant, però va trobar els seus peixos morts, cosa que li va fer perdre el control i patir un atac. Aziz va donar l'alta a una pacient que es posa molt greu després de sortir de l'hospital i finalment mor després d'intentar operar-la d'urgència. Aziz es va quedar destrossat i la família de la noia volia denunciar-lo, però Timur va decidir carregar amb la culpa.

| Atresmedia

'Renacer' és una gran història de superació que aborda temes com la maternitat, l'amor, la infidelitat i les dificultats per conciliar la vida laboral amb la familiar. La sèrie compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') i Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Completen el repartiment Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completen l'elenc de 'Renacer'.

Què passarà en el capítol de 'Renacer' del dilluns?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Renacer', Bahar i els seus fills s'emocionen en veure el canvi d'actitud de Timur. Ell insisteix que han de mantenir-se units, però Bahar està decidida a divorciar-se. A més, Aziz parla amb el seu pare perquè no és capaç d'entendre per què s'ha comportat així amb Bahar.

Aziz decideix prendre's un temps fora de l'hospital perquè se sent culpable de la defunció de la pacient al quiròfan. Per la seva banda, Evren i Bahar estudien tots els informes i confirmen que Aziz no va tenir la culpa del que va succeir.

Çagla parla amb Rengin perquè recapaciti sobre el seu passat i el que ha viscut durant els últims anys. Rengin aprofita la conversa per confessar que Timur és el pare de Parla.