El periodista Joan Maria Pou se sincera a una entrevista molt íntima: 'El fútbol...'

El mític narrador del FC Barcelona a RAC1, Joan María Pou, ha protagonitzat el primer episodi del pòdcast ‘Off the REC: Les veus que ens expliquen la vida’, on ha ofert una conversa sincera sobre la seva trajectòria, la seva relació amb el periodisme esportiu i la seva vida a L’Escala.

Joan María Pou, que ha narrat més de 1.300 partits del Barça, reflexiona en l'entrevista sobre l'impacte emocional que el club ha tingut en la seva vida. "El Barça és el meu pare", confessa emocionat, explicant que el seu vincle amb l'equip no es basa només en l'esport, sinó en records familiars i personals. En aquest sentit, també recorda com el Barça l'acompanyà en els moments més durs, com la pèrdua de la seva parella, la periodista Tatiana Sisquella.

No obstant això, Joan María Pou també es mostra crític amb alguns aspectes del món del futbol. "El futbol moltes vegades és fastigós", afirma, assenyalant la violència i les actituds intolerants als estadis. El periodista denuncia els insults racistes i homòfobs a les grades i subratlla la importància de mantenir un esperit crític davant d'aquests comportaments.

L'entrevista, liderada pel periodista Jon García, també aprofundeix en l'evolució del periodisme esportiu i l'impacte de les xarxes socials. Joan María Pou reconeix que la immediatesa ha canviat la manera en què es consumeix informació, però insisteix que "el bon periodisme continua sent explicar històries amb rigor i passió". A més, defensa la importància de cuidar el llenguatge, destacant el paper essencial de la paraula a la ràdio.

El periodista català també parla sobre la seva vida a L’Escala (Girona), un lloc on ha trobat un ritme de vida més pausat i connectat amb la cultura. "Em vaig adonar que la meva vida era millor aquí que a Barcelona", explica, valorant la tranquil·litat del poble i la seva oferta cultural. A més, revela la seva implicació en el projecte ‘El Joc’, un espai a la ciutat comtal que fusiona gastronomia, cocteleria i activitats culturals.

Per últim, Joan María Pou deixa oberta la possibilitat d'escriure una novel·la en el futur, encara que reconeix que li imposa respecte. "Cada vegada que llegeixo un bon llibre, penso que escriure és dificilíssim", admet, encara que no descarta la idea d'una història ambientada a L’Escala.

Amb aquest primer episodi, 'Off the REC' es presenta com un pòdcast que explora les històries personals de figures rellevants de la cultura i el periodisme, oferint una mirada honesta i profunda sobre les seves trajectòries i pensaments.