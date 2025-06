Gir de 180º a 'Una nova vida' després de la darrera decisió de Ferit sobre la seva família

L'últim episodi de 'Una nova vida' ha fet un gir que ningú no esperava. Ferit, enfrontat al seu avi Halis pel seu futur dins, o fora, de l'imperi familiar, ha pres una decisió tan agosarada com polèmica. El que va començar com una disputa econòmica va acabar amb una escena que podria alterar per sempre l'equilibri a la mansió Korhan.

Tot es va desencadenar quan Ferit es va presentar al despatx del seu avi amb una petició directa: vol la seva part de la fortuna. Però no hi va haver lloc per a negociacions, ja que Halis no es va estar de romanços i va deixar clar que l'herència no és un dret, sinó una conseqüència de la lleialtat familiar. "Donar l'esquena a la família és renunciar també als privilegis", va sentenciar a 'Una nova vida'.

Ferit va intentar fer-li veure que la seva intenció no era trencar llaços, sinó començar de nou, lluny del control que sempre ha marcat la seva vida. Però Halis, ferm en els seus principis, el va instar a construir-se per ell mateix: si vol independència, l'ha d'assumir plenament. I hi va afegir un advertiment dur: "Si algú se'n va donant un cop de porta, també ha de ser capaç de viure sol i sense ajuda".

| Atresmedia

La tensió va escalar a 'Una nova vida' quan el patriarca va insinuar que Kazim, el sogre de Ferit, podria estar darrere d'aquesta rebel·lia. Ferit, per la seva banda, li va retreure anys d'imposicions i decisions unilaterals, però Halis no va fer marxa enrere: "Mentre visquis en aquesta casa, ho tindràs tot. Si te'n vas, no ets un Korhan".

El que ningú podia preveure va ser el que va venir després a 'Una nova vida'. L'endemà al matí, Ferit va tornar a la mansió, però no ho va fer sol. Al seu costat hi havia Seyran, Kazim, Esme, Suna i Hattuç, tots amb les seves pertinences, a punt per instal·lar-s'hi.

Durant l'esmorzar, va llançar el seu missatge amb total serenor: "He decidit que no puc estar separat de tu. Vau dir que volíeu que visquéssim junts com una família... Per això no vinc sol".

I aleshores, Ferit va deixar anar la bomba: "Com que ells també són la meva família, els he portat a tots". La taula va quedar en silenci a 'Una nova vida'. Les mirades dels Korhan ho deien tot: desconcert, incredulitat i una tensió que es palpava a l'ambient.