Ferit perd els papers com mai després del que ha passat amb la Seyran a 'Una nova vida'

Antena 3 emet aquest diumenge 8 de juny, a les 22h, un nou capítol de 'Una nova vida'.Aquesta superproducció és guanyadora de 14 premis internacionals i ha conquerit l'audiència a més de 120 països. 'Una nova vida', que està disponible per avançat a atresplayer, ja va culminar a Turquia amb el final de la seva tercera temporada.

Recordem que, en el capítol anterior, en Ferit va marxar de la mansió perquè no aguantava més el tracte del seu avi.A més, l'arribada de la Nukhet i en Kaya el va descol·locar completament. En Ferit no tenia diners i va demanar al seu avi la part que li corresponia.

En Halis li va assegurar que no li faltaria de res si tornava a la mansió, ja que volia tota la família unida. En Ferit va decidir tornar a la mansió, però no ho va fer sol. De fet, els acompanyants que va portar no van deixar indiferent ningú dels Korhan.

| Atresmedia

En audiències, el passat mes d'abril,'Una nova vida' amb un 10,1% i 978.000 seguidors va baixar però es va mantenir, sent la tercera opció de la nit de diumenge. Va estar per sobre de 'Renéixer', que va baixar del doble dígit, perdent sis dècimes, fins a un escàs 9,8% i 810.000 fidels.

Què passarà al nou capítol de 'Una nova vida'?

D'aquesta manera, al nou capítol de 'Una nova vida',en Ferit apareix a la mansió amb la família de la Seyran perquè s'hi traslladin a viure amb ells.Els Korhan es queden descol·locats i els reben amb certa tensió i ràbia. En Halis vol obrir una nova joieria en un hotel de luxe i envia els seus nets a veure el local que els ofereixen.

Durant el viatge, es produeixen diverses discussions entre en Ferit i el seu cosí. A més, en Ferit també s'enfronta a la Seyran perquè no sap controlar la seva gelosia. La Seyran rep una grata i inesperada notícia gràcies a en Kaya, però aquesta informació provoca la ira d'en Ferit, que perd els papers una vegada més.