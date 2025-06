La confessió d'Evren que cau com una galleda d'aigua freda sobre la Bahar a 'Renéixer'

Antena 3 emet aquest dilluns 17 de juny, a les 23h, un nou capítol de 'Renéixer',després d'una nova entrega d''El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renéixer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, l'Evren va decidir confiar en la doctora que va trobar la Bahar i sotmetre's a la intervenció, tot i saber que existia un percentatge de risc. En Cem estava preocupat per l'operació de l'Evren i se sentia culpable, ja que els tremolors del seu braç eren una seqüela del tret que va rebre per protegir-lo.

En Timur i l'Efsun es van tornar a trobar en un restaurant, i es percebia una certa tensió entre ells. La Çagla tenia insuficiència ovàrica prematura, estava molt preocupada i se sentia decebuda amb la Bahar perquè no havia sentit el seu suport quan més el necessitava. Finalment, la reputada cirurgiana va operar l'Evren a les instal·lacions de l'hospital Peran i la intervenció va ser tot un èxit. En despertar-se de l'operació, l'Evren li va confessar una cosa molt important a la Bahar.

| Atresmedia

'Renéixer' compta amb un elenc format perDemet Evgar ('En flames'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secrets de família') i Buğra Gülsoy ('La meva filla', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak completen el repartiment.

Què passarà al capítol de 'Renéixer' de dilluns?

D'aquesta manera, al nou capítol de 'Renéixer',l'Evren confessa a la Bahar que va prendre massa pastilles i que els resultats de l'analítica eren d'en Cem. Està molt penedit d'haver-la enganyada, però ella no és capaç de perdonar-lo. Està molt decebuda i decideix tallar la seva relació.

La Bahar demana disculpes a la Çagla per no haver estat al seu costat i totes dues solucionen els seus problemes. Després de la reconciliació, la Bahar acompanya la seva amiga a un local de cites a cegues. La Seren cau per les escales de casa seva intentant desfer-se d'un lladre, però, per sort, tot està bé i els seus nadons no corren cap perill.