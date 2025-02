¿Quién es Garbiñe Muguruza, la sustituta de Pol Espargaró en 'Bake Off' en La 1?

'Bake Off: Famosos al horno' tiene a una nueva concursante en su obrador. El talent show de La 1 ha descubierto a su nueva participante tras la inesperada salida de Pol Espargaró por motivos profesionales. Se trata de Garbiñe Muguruza, que sustituirá al piloto durante un tiempo indefinido en 'Bake Off: Famosos al Horno'.

De este modo, en el programa anterior, Pol Espargaró anunció que se veía obligado a abandonar durante el talent show: "Desgraciadamente os voy a tener que dejar durante un periodo. Tengo una competición de la que no puedo escaparme. Espero que esta no sea la última vez". Sin embargo, por el momento se desconoce el número de programas de 'Bake Off: Famosos al horno' en los que no participará.

A lo largo de la velada, los participantes de 'Bake Off: Famosos al horno' deberán replicar un postre aparentemente fácil pero que, en realidad, es muy complicado: unas bambas de nata. La dinámica para seguir los pasos de la receta dificulta todavía más el reto porque los famosos van a tener algunos problemas de comunicación. En la prueba fantasía, los pasteleros tienen que mostrar su lado más creativo para realizar su autorretrato en forma de tarta.

| RTVE

En audiencias, la quinta noche de 'Bake Off: Famosos al horno' bajó ligeramente tras su máximo a un correcto 10,1% y 696.000. El programa de Paula Vázquez subió a un 12,8% en target comercial.

¿Quién es Garbiñe Muguruza?

Garbiñe Muguruza es una tenista hispanovenezolana.​ Representó a España en el circuito de la WTA, a su equipo nacional en Copa Federación, y a nivel olímpico, en Río 2016 y Tokio 2020.

Sus logros más destacados en individuales fueron dos campeonatos de Grand Slam (Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017), dos subcampeonatos (Wimbledon 2015 y Abierto de Australia 2020), el título de maestra del WTA Finals 2021, además de otros siete torneos de la WTA. En 2017 alcanzó el número 1 mundial, también​ fue nombrada jugadora del año en los Premios WTA e ITF, y nominada a deportista del año en los Premios Laureus. En 2024, con 30 años, anunció su retirada del tenis tras 12 años de carrera profesional.8​