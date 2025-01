El futur de Patricia Pardo després del retorn d'Ana Rosa als matins

La decisió de Telecinco per treure a flotació un vaixell que sembla que cada vegada s'enfonsa més, ja és un fet. El passat dimecres 22 de gener, la cadena anunciava canvis en la seva graella televisiva que afectaven directament Ana Rosa Quintana. La periodista tornarà a la franja matinal després d'un any i mig a les tardes amb el seu programa 'TardeAR'.

Aquesta sortida suposa molts canvis per al magazine, però sobretot per als programes que es troben a la franja matinal. Una qüestió que va sorgir, era el futur de Patricia Pardo. Cal aclarir que, en el comunicat, Mediaset ja va aclarir que "Las mañanas de Ana Rosa" compartiran espai amb 'Vamos a ver' de Joaquín Prat i 'La Mirada Crítica' d'Ana Terradillos.

De la mateixa manera, l'adéu d'Ana Rosa de les tardes no suposa el final de 'TardeAR'. El programa seguirà en graella conduït per Frank Blanco i Verónica Dulanto. Però, què passarà amb Patricia Pardo? Recordem que actualment és la copresentadora de 'Vamos a Ver'.

| Mediaset

Amb el retorn de 'El programa de Ana Rosa', tot semblava indicar que la periodista tornaria a aquest programa per acompanyar la seva cap. Però, segons apunta Algo Pasa TV, el futur que han decidit des del grup no serà aquest. La presentadora es quedarà a 'Vamos a ver' juntament amb Joaquín Prat per abordar l'última hora dels successos.

Els programes d'Ana Rosa Quintana i Joaquín Prat compartiran plató. Un plató que patirà una reestructuració que inclourà la incorporació de noves taules, un cap calent, una pantalla renovada i nous elements gràfics.

Per la seva banda, 'La Mirada Crítica' s'emetrà en horari de 8:00 a 9:00 del matí des del plató del cancel·lat 'Tiempo al tiempo' de Mario Picazo i la majoria del seu equip es traslladarà a 'El programa de Ana Rosa'. Tot apunta que la franja matinal de Telecinco passi a tenir aquesta estructura: