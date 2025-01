Juan del Val abandona 'La Roca' després de l'aparatós accident que pateix en directe

Aquest diumenge, 26 de gener, Juan del Val ha patit un accident en ple directe. Com és costum, tots els caps de setmana 'La Roca' porta al seu plató una secció de cuina que ens ensenya les gastrotendències del moment de la mà de Cristina Plaza. Ahir, tractava sobre els aliments probiòtics i prebiòtics.

L'objectiu era elaborar un smoothie amb un mango. I mans a l'obra es va posar l'escriptor. Al principi tot semblava anar bé, fins i tot ell mateix bromeja sobre la manera que tenia de pelar aquesta fruita: "Quina manera de pelar un mango".

No obstant això, instants després s'ha escoltat un "ai" per part del comunicador portant-se el dit a la boca. Juan del Val s'havia tallat amb el pelador. Davant aquesta situació, Nuria Roca ha expressat: "Ai, em marejaré", ja que sempre que veu sang li passa això.

| Atresmedia

"Vols que t'avanci jo?", li preguntava Cristina Plaza. Al que el col·laborador ha contestat: "Ves avançant, ves avançant". Se l'ha vist adolorit, però ha intentat seguir amb la secció: "Bé això és mig mango". "Mig mango i mig dit" han bromejat els tertulians.

Juan del Val ha intentat mantenir la calma davant la preocupació dels col·laboradors, fins que un company seu li ha ofert rellevar-lo: "Vols el relleu?". "Sí, si us plau", ha contestat ràpidament. Mentrestant, la presentadora mirava a un altre costat per no veure la ferida que el seu marit s'havia fet.

"Me n'aniré un momentet només a un aixeta" ha comentat el protagonista d'aquesta història. Així, alleujat, ha abandonat el plató durant uns minuts. "Té els deu dits", han comentat els seus companys per tranquil·litzar l'audiència. A la tornada de publicitat, Nuria Roca ha explicat que la butaca del col·laborador estava buida perquè estava sent atès pels serveis mèdics.

"El dit no es pot veure, no està bonic. M'han posat quatre punts d'aproximació" comentava Juan del Val en tornar al magazine. El smoothie, després de tants entrebancs, s'ha elaborat amb èxit, però l'escriptor no ha pogut tastar-lo.