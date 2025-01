RTVE revela l'ordre de les dues semifinals del Benidorm Fest: de Kuve a Melody

En plena setmana del Benidorm Fest,RTVE ha desvelat nous detalls de les semifinals. Des del Mirador del Castell de la ciutat valenciana, l'ens públic ha desvelat una de les grans incògnites del festival: l'ordre d'actuació dels artistes.

"És una marca que ha anat adquirint força al llarg dels anys, res envejable a les preseleccions d'altres països. Acabo d'arribar i quan penso en anys enrere, en l'evolució que ha tingut un format així, et pots sentir orgullós", començava Sergio Calderón la primera presentació.

"Els assajos estan en un bon moment, els artistes i equips se senten còmodes. Hem fet un salt pel que fa a la qualitat de les posades en escena i per ara anem bé. Estem força contents amb el show que lliurarem", afegia Ana María Bordas, directora d'originals de RTVE i del Benidorm Fest.

| RTVE

"Hi ha moltes sorpreses, el públic se sorprendrà amb moltes sorpreses que hi ha i que passaran. Tant els participants com els propis espectadors, perquè tenim unes veus espectaculars", explicava César Vallejo, sotsdirector del Benidorm Fest.

A més, també s'ha asomat a la roda de premsa Paula Vázquez, que presentarà el Benidorm Fest juntament amb Ruth Lorenzo i Inés Hernand: "Ambdues són màgiques, són unes companyes increïbles. Tenim el nostre xat en el qual compartim el que ens posarem, l'escaleta... M'ho estic passant genial".

| RTVE

Recordem que el Benidorm Fest consta de dues semifinals que s'emetran el proper dimarts 28 i dijous 30 de gener a La 1.En cadascuna d'elles lluitaran vuit artistes, però només quatre aconseguiran passar a la gran final. No serà fins al dissabte 1 de febrer quan es viurà la gran final, en la qual es descobrirà el guanyador del Benidorm Fest, que representarà Espanya a Eurovisió.

Ordre de la semifinal 1 (28 de gener)

KUVE - "Loca por ti"

David Alfonso - "Amor barato"

Chica Sobresalto - "Mala feminista"

K!ngdom - "Me gustas tú"

Lucas Bun - "Te escribo en el cielo"

Sonia y Selena - "Reinas"

LaChispa - "Hartita de llorar"

Daniela Blasco - "U na na"

Ordre de la semifinal 2 (30 de gener)

Mel Ömana - "I'm a queen"

Henry Semler - "No lo ves"

DeTeresa - "La pena"

J Kbello - "VIP"

Carla Frigo - "Bésame"

Mawot - "Raggio di sole"

Celine Van Heel - "La casa"

Melody - "Esa diva"

Aquest any, a més, es podrà votar gratis al Benidorm Fest des de l'app de RTVE Play, però només una vegada. Tant a la primera com a la segona semifinal, els espectadors podran votar per la cançó que vulguin que passi a la gran final. A la final, amb els vuit finalistes ja elegits, els espectadors podran tornar a votar per la seva cançó guanyadora perquè representi Espanya al Festival d'Eurovisió 2025.