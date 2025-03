Es revela com seran les noves tardes de La 1 i si afectarà 'La Promesa'

La 1 es prepara per a una gran transformació a les seves tardes amb l'arribada de 'La Familia de la Tele'. Es tracta d'un nou magazín en directe que promet recuperar l'esperit de 'Sálvame', però amb un to més familiar i alineat amb els valors del servei públic de RTVE. El programa comptarà amb la conducció de María Patiño, Aitor Albizua i Inés Hernand, i s'estrenarà a La 1 a partir del 22 d'abril, just després de Setmana Santa.

Un dels aspectes més comentats sobre l'arribada de 'La Familia de la Tele' és la seva franja d'emissió. Segons la informació publicada al Portal de Licitació Electrònica de RTVE, el magazín abastarà un ampli tram vespertí, de 15:00h a 20:30h. Això va encendre les alarmes entre els seguidors de les sèries diàries, generant especulacions amb la possibilitat que el nou programa pugui absorbir l'emissió de 'Valle Salvaje' i 'La Promesa'.

No obstant això, segons ha publicat en exclusiva El Televisero, 'Valle Salvaje' es mantindrà fora del contenidor i conservarà el seu horari habitual. Per la seva banda, 'La Promesa', l'exitosa sèrie d'època, seguirà ocupant la seva franja de les 17:35 hores. No obstant això, comptarà amb una peculiaritat: la seva emissió quedarà integrada dins del magazín, que es dividirà en dos blocs.

| tveo.cat, Europa Press, RTVE

D'aquesta manera, 'La Familia de la Tele' arrencarà cada tarda després de 'Valle Salvaje', aproximadament a les 17:05h, amb un primer tram de contingut. A continuació, donarà pas a 'La Promesa' a la seva hora habitual sobre les 17:34h. Per tant, després reprendrà la seva emissió 'La Familia de la Tele' des de les 18:30h fins a les 20:30h, donant ja pas a 'Aquí la Tierra'.

Aquest format d'incloure una sèrie dins d'un magazín no és una novetat a la televisió pública. Fa un any i mig 'La Plaza' de Jordi González va intentar una estratègia similar amb 'La Moderna', abans de ser cancel·lat.

Recordem que RTVE ha tancat una primera temporada de 65 capítols de 'La Familia de la Tele' per 5,3M d'euros. Això suposa un cost de 81.500 euros per programa d'aproximadament unes dues hores i mitja. A més, la direcció recaurà en David Valldeperas, mític director de 'Sálvame', juntament amb Isa Morata, la seva mà dreta a 'Ni que fuéramos'.