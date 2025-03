Flooxer posa data a 'BIARA: Projecte Lázarus', una barreja de ficció i escape room

Flooxer, la marca de contingut jove d'Atresmedia disponible a atresplayer, ja té data per al seu nou projecte de ficció. Es tracta de 'BIARA: Projecte Lázarus', que s'estrenarà el pròxim 27 de març. Aquest nou format combina elements de ficció, protagonitzat per influencers que interpreten a diferents personatges, amb desafiaments característics d'un escape room.

D'aquesta manera, els protagonistes s'enfronten a proves autèntiques en temps real. El format permetrà que l'espectador no només observi com les resolen, sinó que també pugui participar juntament amb ells.

En aquest nou format, onze dels creadors de contingut més influents del panorama nacional interpreten als treballadors de MATRON LAB, un laboratori controlat per BIARA, una Intel·ligència Artificial corrompuda. Els influencers han de sobreviure dins d'un laboratori on BIARA, una intel·ligència artificial corrupta, controla el joc i els protagonistes. Per escapar, no només hauran d'esquivar els seus perills, sinó que també hauran de descobrir qui és El Saboteador, el responsable de la seva corrupció, abans que sigui tard.

Onze dels creadors de contingut nacionals més influents del moment són els protagonistes de 'BIARA: Projecte Lázarus'. Es tracta de Chuster, Alextis, Albertisment, Paul Ferrer, Mike Fajardo, Celia Reina, Larissa Kimberlly, Marina Mese, Galesote, Cristóbal Guijorro i Dafne Vicente.

Flooxer continua reforçant la seva gran aposta pels millors continguts tant en el terreny de la ficció com en l'entreteniment. Compta amb les dues temporades de 'Gente hablando', 'La reina del pueblo', 'Més de 100 mentides', 'Terror i Fira', 'Looser' o '¡Martita!'. Completen el catàleg altres formats com 'Les Ungles', 'Crims Online', 'Comando Squad', 'Una canya amb…', 'Sexe, famosos i ninots de drap', 'Si ho diu la meva mare' o 'Temporada de caça'.

Així és 'BIARA: Projecte Lázarus'

Chuster, Alextis, Albertisment, Paul Ferrer, Mike Fajardo, Celia Reina, Larissa Kimberlly, Marina Mese, Galesote, Cristóbal Guijorro i Dafne Vicente interpreten l'equip de MATRON LAB, el laboratori d'enginyeria genètica al capdavant del Projecte de Virus Lázarus. El patogen s'alliberarà accidentalment, la intel·ligència artificial BIARA els confina "per la seva seguretat".

En aquell moment, hauran d'escapar si no volen estar a mercè dels seus macabres jocs, els seus secrets i una amenaça inesperada. Podran escapar els influencers d'aquesta trampa mortal o cauran sota els perversos jocs de BIARA?