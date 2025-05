Unes amenaces donen un gir de 180º a la vida de Ferit a 'Una nova vida'

Antena 3 emet aquest diumenge 4 de maig, a les 22h, un nou capítol de 'Una nueva vida'. Aquesta superproducció és guanyadora de 14 premis internacionals i ha conquerit l'audiència en més de 120 països. 'Una nueva vida', que està disponible per avançat a atresplayer, està actualment emetent la seva tercera temporada a Turquia.

Recordem que, en el capítol anterior, Suna i Seyran van fugir del casament juntament amb Ferit i Abidin. Els quatre van aconseguir escapar dels Ihsanli i van comprar unes tendes de campanya per passar la nit al bosc i que ningú els trobés. Ferit i Seyran es trobaven molt a faltar i es van declarar el seu amor.

Els Korhan estaven preocupats per Ferit i esperaven trobar-lo abans que els homes de Saffet. Finalment, Fuat i Asuman van trobar les dues parelles i els van donar una bossa plena de diners perquè poguessin començar una nova vida. Ferit va estar molt agraït i emocionat amb el seu germà, però un tràgic accident de cotxe va acabar amb tota la seva il·lusió.

| Atresmedia

En audiències, el passat mes d'abril,'Una nueva vida' amb un 10,1% i 978.000 seguidors es va mantenir, sent la tercera opció de la nit de diumenge. Va estar per sobre de 'Renacer', que va baixar del doble dígit, perdent sis dècimes, fins a un escuet 9,8% i 810.000 fidels.

Què passarà en el nou capítol de 'Una nueva vida'?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Una nueva vida', després de l'accident de cotxe, els metges no poden salvar la vida de Fuat i acaba morint. Tots ploren desconsolats la seva pèrdua durant el funeral. Ferit se sent culpable i està destrossat, però Seyran no s'aparta del seu costat.

Pelin encara té esperances de tornar amb Ferit i fa tot el possible per arruïnar la relació entre ell i Seyran, però no ho aconsegueix. Ferit rep una nota amenaçadora de Tarik, però desconeix qui és el destinatari. Kazim porta en secret Suna amb els Ihsanli per formalitzar el seu matrimoni i, un cop casats, la deixa amb Saffet a la mansió.