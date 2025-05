La gran enrabiada d'Arturo Sancho pel que ha passat a 'La Promesa'

La relació entre Catalina i Adriano ha assolit el seu punt més dolç després del naixement dels seus bessons a 'La Promesa'. El marquès ha fet un pas inesperat en acceptar que el camperol sigui el pare dels nens. No només això, també ha accedit que la seva filla gran es casi amb ell, deixant de banda les diferències de classe.

No obstant això, aquest gest ha desfermat velles ferides en el seu fill Manuel, personatge d'Arturo Sancho a 'La Promesa'. Aquest no ha pogut evitar recordar com el seu propi amor amb Jana va ser rebutjat sota les mateixes circumstàncies.

L'hereu no ha amagat el seu descontentament i ha confrontat directament el seu pare: "Sé que Catalina té les seves benediccions per casar-se", li diu, en una escena carregada d'emoció. Alonso, creient que el seu fill s'alegraria per la notícia, es troba amb una reacció molt diferent a 'La Promesa'. "De què m'he d'alegrar? De què li hagi dispensat el tracte que no em va dispensar a mi?", li retreu Manuel, visiblement afectat.

| RTVE

Encara que es mostra feliç per la felicitat de la seva germana, Manuel no pot evitar llançar una dura crítica al seu pare. "La meva germana mereix ser feliç, igual que Adriano i els seus fills, per això sí que m'alegro, però també ho mereixíem Jana i jo, i a nosaltres se'ns va negar. No va mostrar ni la més mínima part de comprensió que està mostrant ara amb la meva germana", sentencià.

Alonso intenta justificar la seva postura al·legant que les circumstàncies no eren les mateixes, però el seu fill no ho veu així:

"Eren les mateixes. Un dels seus fills volia casar-se amb algú aliè a la noblesa, i necessitaven que vostè es pronunciés. Jo no veig la diferència, era llavors el mateix que ara".

El moment més desgarrador arriba quan Manuel deixa clar el que hauria canviat a 'La Promesa' si el seu pare hagués actuat d'una altra manera en el seu moment: "No m'interpreti malament. És vostè qui ha canviat ara la seva manera de veure les coses, el que l'honra, però és una llàstima que hagi hagut de morir algú perquè obri els ulls".