María Redondo no esperava la confessió que dona un gir de 180° a 'Valle Salvaje'

Matilde, personatge de María Redondo, no s'espera que Raimunda expliqui per fi tota la veritat. Aquest divendres 2 de maig, a les 15:50h, els espectadors poden gaudir d'un doble capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', el duc va admetre davant Atanasio conèixer Raimunda, però això no va significar que el secretari es posés de part de la seva mare. Mentre va mantenir la seva proximitat amb José Luis, va intentar que la seva mare mantingués un perfil baix, tasca que va passar per guanyar-se novament la confiança de Matilde. Després de la negativa de Bernardo que tornés a les seves funcions de capatàs, Leonardo va demanar una altra oportunitat a Rafael.

Mentrestant, la desconfiança entre Victoria i José Luis no deixava de créixer. Alhora, el pla d'Úrsula va continuar avançant a pas ferm i estava cada cop més a prop de Rafael. Per la seva banda, Adriana, atrapada en les seves pròpies pors, no es va atrevir a advertir-lo.

| RTVE

En audiències, durant el passat mes d'abril, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers en la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana a setmana, promigant un 9% quota i més de 7000.000 espectadors. A més, va obtenir la seva millor mitjana mensual fins a la data i el seu rècord històric el dia 23 d'abril (9,9%).

Què passarà en el capítol de divendres de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', Matilde sap com de preocupat està Atanasio per Raimunda i parla amb ella. El que Matilde, personatge de María Redondo, no s'espera és que la criada li expliqui per fi tota la veritat. Leonardo confessa a Bernardo que sap que ell va ser el responsable de l'arribada de María al vall.

A més, Irene acusa l'estranya reacció de Bàrbara quan el primer lacai li entrega un mocador recollit de l'alcova de Julio, quan Leonardo encara estava convalescent. El duc comparteix amb Atanasio la història que l'uneix a Raimunda i descobreix que no és el que la seva mare li havia explicat. Alejo commou Luisa amb el final de la novel·la.