'Bake Off: Famosos al forn' expulsa el seu concursant més estimat després de vuit setmanes

L'última entrega de 'Bake Off: Famosos al forn' va deixar una de les eliminacions més comentades i, per a molts, esperades de la temporada. Els concursants van acomiadar amb aplaudiments l'eliminat de la nit, reconeixent el seu esforç en el concurs. No obstant això, també perquè portava des de l'inici assegurant que la seva sortida era imminent.

En la prova tècnica, els aspirants es van enfrontar al repte de recrear una tarta de llimona i merenga, unes postres que imposava respecte per ser de les favorites d'Eva Arguiñano. La dinàmica de la prova va tenir un gir especial, ja que els participants van haver de guanyar-se la recepta al ritme d'un èxit musical de Sonia i Selena.

Després de finalitzar el temps, el jurat va dur a terme una degustació a cegues i va quedar gratament sorprès pel nivell general dels dolços. D'aquesta manera, la classificació va acabar amb Pol Espargaró al més alt, mentre que la tarta de Víctor Sandoval va acabar en l'última posició. Recordem que aquesta entrega també va suposar el retorn del pilot a 'Bake Off: Famosos al forn' després de diverses setmanes d'absència per motius professionals.

| RTVE

Per a la prova de fantasia, els concursants van haver de elaborar una tarta amb vegetals com a ingredient estrella. Com si no fos prou desafiament, el jurat de 'Bake Off: Famosos al forn' els va proposar que la decoració de les postres representés la forma de cada vegetal escollit.

En aquesta ocasió, Lidia Torrent va rebre bones crítiques per una elaboració amb una "molt bona execució" i Benita va sorprendre amb una tarta de blat de moro "perfecta". Per la seva banda, Nagore Robles va provocar debat amb el seu alvocat "amarg" i Mario Jefferson va impressionar amb un carbassó "fenomenal". Pel que fa a Pol Espargaró, no va acabar de convèncer amb la seva proposta picant, i Carmen Morales va apostar fort amb unes postres "delicioses".

No obstant això, el que va obtenir la pitjor valoració de la nit a 'Bake Off: Famosos al forn' va ser Víctor Sandoval, qui ja es veia fora de la competició. El concursant va decidir batejar les seves postres com "els que van a morir et saluden". La seva presentació va deixar clar que no havia evolucionat en el concurs, ja que ni tan sols va decorar la seva tarta: "Està com el primer programa", va lamentar Eva Arguiñano després de provar-la.

"Per a mi és un somni ja estar on estic", deia Víctor Sandoval després de conèixer la notícia. "Ja voldrien molts dels que han marxat abans haver arribat al vuitè programa", afegia, recordant que pensava que marxaria la primera setmana.