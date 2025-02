Un mític protagonista de 'La que se avecina' anuncia la seva sortida després de deu temporades

'La que se avecina' diu adeu a un dels seus mítics protagonistes després de deu temporades. En tan sols uns mesos arrencarà el rodatge de la que serà la temporada 16 de la mítica comèdia de Prime Video i Mediaset. No obstant això, ara, un dels seus principals actors ha anunciat que no continuarà formant part del repartiment de 'La que se avecina'.

Es tracta de Fernando Tejero, que interpreta el personatge estimat de Fermín Trujillo. Després d'haver participat en tan sols dos episodis de la temporada 15, ha revelat que no seguirà en els pròxims capítols. "És la primera vegada que ho diré, però jo ja no segueixo a 'La que se avecina'", revelava Fernando Tejero en una entrevista per al canal La 8 Mediterráneo.

"Crec que la vida són etapes i jo sento que del personatge de Fermín està tot explicat, que estic en un altre vaixell ara. Vull fer altres coses. Sóc un actor que si em passo molt de temps fent el mateix em sento una mica funcionari, amb tot el respecte als funcionaris", es justificava Fernando Tejero sobre la seva decisió.

| Mediaset

"Jo vaig triar aquesta professió per viure contínuament altres vides. Acabo de fer això, després amb el meu teatre, faré una segona temporada de 'Los Farad', una sèrie que vaig fer amb Barroso per a Amazon. He escrit un curt que dirigiré, ara escriuré també un llarg, vull formar la meva companyia de teatre...," revelava l'exitós actor sobre el seu bon moment professional.

"Estic en un altre moment de la meva vida i encantat d'haver estat a 'La que se avecina' les set temporades que he estat, però la vida són èpoques. Sento que tot el que havia de contar de Fermín ja ho he explicat", concloïa Fernando Tejero.

D'aquesta manera, el mateix Fernando Tejero confirma la seva sortida definitiva de 'La que se avecina' després de la seva sonada absència en l'anterior temporada. Recordem que Fermín Trujillo, pare de Lola, va arribar en la sisena temporada i ràpidament es va guanyar l'afecte de tot el públic. De fet, juntament amb Antonio Recio, s'havia convertit en un dels grans protagonistes durant diverses temporades.