Fernando Tejero revela los verdaderos motivos de su salida de 'La que se avecina'

Fernando Tejero fue uno de los invitados en 'La Revuelta' este lunes 24 de febrero. Además de celebrar su 60 cumpleaños y hablar sobre su nueva obra de teatro, 'De camino al zoo', aprovechó para aclarar su marcha de 'La que se avecina'. Un anuncio que realizó hace tan solo unas semanas, tras nueve temporadas formando parte del elenco de la exitosa comedia.

El actor, conocido por dar vida a Fermín en 'La que se avecina' quiso dejar claro que su exitosa etapa en la ficción ha llegado a su fin. "Me he ido", afirmó cortando a David Broncano, que creía que aún seguía en el reparto. "Se van a hacer dos temporadas más, yo en la 15, que es la última, salía en un capítulo solamente", explicó, recordando que esta no era una decisión repentina, sino algo que ya había meditado desde hace tiempo.

Durante la entrevista en 'La Revuelta', Fernando Tejero profundizó en las razones que le llevaron a tomar esta determinación. "Yo tenía pensado en irme hace ya unas temporadas porque me canso de hacer siempre lo mismo. Estoy muy contento con el personaje, pero son etapas, y uno sabe cuándo cerrarlas", comentó, evidenciando que necesitaba un cambio en su carrera tras una década en 'La que se avecina'.

| Mediaset

A lo largo de su trayectoria, el actor ha interpretado dos personajes que han calado profundamente en el público: primero como Emilio en 'Aquí no hay quien viva' y después como Fermín en 'La que se avecina'. "Ten en cuenta que los dos personajes que he hecho en televisión han sido súper mediáticos. Muchos años la gente me conoció como Emilio, ahora es como Fermín", señaló.

Por su parte, David Broncano admitió que tenía ciertas dificultades para distinguir entre ambas series, a lo que Fernando Tejero reaccionó con humor. "Me estás diciendo que es gracioso y no lo has visto...", le reprochó entre risas cuando el presentador reconoció que nunca había visto ninguna de las dos producciones en su totalidad.

Fernando Tejero también destacó que su salida no responde a ningún conflicto con el equipo ni a problemas personales. "No me voy por prejuicios ni por nada, estoy súper agradecido a los hermanos Caballero, a mis compañeros... Cuando no me siento cómodo en un sitio pues se ha acabado", explicó, dejando claro que su decisión se debe simplemente a la necesidad de cerrar una etapa.

| Atresmedia

Además, lamentó cómo el éxito televisivo puede eclipsar otros logros profesionales. "También es eso, desgraciadamente el poder mediático que tiene la televisión no lo tiene el teatro, el cine... Yo he hecho 50 películas, tengo premios, pero eso la gente no lo sabe...", comentó.

Por último, recordó cómo algunas frases icónicas de sus personajes han llegado a encasillarle. "Eso me pasó más con 'Aquí no hay quien viva'... el 'un poquito de por favor' fue una frase que yo la dije cuando empecé en la serie, me la escuchó Alberto Caballero y ya me la adjudicó. Me dijeron que la registrase porque la iba a decir todo el mundo y no lo hice", confesó entre carcajadas.