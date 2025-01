Skyshowtime sorprèn amb un retrobament de 'La que se avecina' en la seva nova sèrie

La producció i gaudi de sèries i pel·lícules està a l'ordre del dia i més quan comptem amb infinitat de plataformes per a tots els gustos. Aquesta vegada, SkyShowTime ha anunciat la seva pròxima sèrie, 'Nails', que serà la seva tercera ficció pròpia. La nova comèdia comptarà amb actors com Fernando Tejero i Cristina Castaño que es retrobaran després del seu llarg pas per 'La que se avecina'.

El repartiment de la nova sèrie també comptarà amb actors com Raúl Mérida, Javier Antón, Marimar Vega, Teresa Cuesta, Juanjo Cucalón i Gracia Olayo. La sèrie es gravarà entre Madrid i Barcelona i és una producció de Federation Spain en col·laboració amb Telemundo Studios.

El seu anunci s'ha fet públic abans que arribi a la petita pantalla la seva segona producció original, 'Matices'. La primera sèrie que ha gravat Elsa Pataky a Espanya després de 20 anys allunyada del cinema del nostre país i que protagonitza juntament amb Maxi Iglesias.

La sèrie 'Nails' és una comèdia que narra la història de quatre dones de diferent escala social i edat que es coneixen mentre es fan les ungles en un saló de manicura. Lina, Vanessa, Irene i Marilís són dones tancades en els cànons de bellesa que imposa la societat.

Les sobtades coincidències de les quatre faran que es converteixin en grans amigues malgrat les seves diferències i la complicitat de la seva amistat les farà prendre una decisió crucial: tornar a ser dones com les d'abans. Per a això, crearan 'El club de les dones lliures' on es recolzaran per tornar a prendre el control de les seves vides.

La sèrie ha estat creada per la guionista Araceli Álvarez de Sotomayor, una de les dones més consolidades en aquest àmbit de factoria de ficció i que, després del seu èxit en sèries com 'Machos Alfa' o 'La que se avecina', ara inicia aquest projecte.

Aquesta comèdia promet explorar qüestions de la feminitat imposades en el marc social que vivim avui en dia i trencar així amb tot el que està imposat. 'Nails' connectarà amb el públic des de l'humor, el drama o les reflexions que han de viure les dones avui en dia.