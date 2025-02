'No era jo': Fernando Tejero emmudeix a 'El Hormiguero' amb la seva dura confessió

Fernando Tejero va ser el convidat d'aquest dijous 6 de febrer a 'El Hormiguero'. L'actor va acudir per promocionar el seu últim projecte, una obra de teatre titulada'Camino al zoo' que arriba aquest 12 de febrer al Teatro Bellas Artes de Madrid.

Una entrevista centrada en la seva nova feina, però que va acabar sent de les més sinceres i obertes de l'artista. Tot va començar quan Pablo Motos li va preguntar si quan va arribar a la gran ciutat, la seva personalitat va canviar per encaixar. Al que el convidat va respondre: "Quan vaig arribar a Madrid, no era jo[...]Amb 27 anys, deia que era heterosexual".

Al que l'actor va prosseguir explicant què li va produir aquesta repressió: "Durant tants anys passa factura i té conseqüències[...]Fingint ser qui no ets". I va llançar un missatge de reforç a totes les persones que pateixen aquesta situació: "És molt necessari ser qui un és. A qui li agradi bé i a qui no, doncs a fregir espàrrecs", va declarar entre víctors.

"A la meva adolescència era molt complicat[ser homosexual]i per a la gent, per desgràcia, encara ho continua sent i això és el que cal evitar. Vaig viure una època en què et senyalaven amb el dit. Jo he viscut el bullying a l'escola, al carrer, a tot arreu.", va reconèixer Fernando Tejero.

| Atresmedia

Però, gràcies a l'art dramàtic, va deixar les pors enrere i va començar a viure la seva pròpia vida: "El primer que et fan és acceptar-te com tu ets, vas fent monòlegs. Allà va ser la primera vegada que vaig dir que sóc homosexual". I va aprofitar per denunciar les agressions homòfobes que succeeixen al nostre país confessant que continua vivint amb por.

L'intèrpret va assegurar que el problema de tot això és la falta d'amor al món i va voler dedicar unes paraules a les persones que se sentissin identificades amb la seva situació: "Si la teva família no t'estima, no t'estima ni sent homosexual ni de cap manera. Si la teva família t'estima, t'estimarà de qualsevol manera. Si no dius com ets, no ets lliure. Ho dic jo, que no ho he estat. Passa factura i es pateix molt", va sentenciar l'actor.

Les llàgrimes de Fernando Tejero van saltar quan el programa va emetre un experiment sociològic. En ell, nens conversaven amb persones que viuen al carrer. L'actor es va emocionar escoltant converses extraordinàriament sinceres.