Un actor de 'La que se avecina' salta a la literatura després de ser acomiadat recentment

L'univers de la literatura rep un nou autor procedent de la televisió: Jaime Riba, actor conegut pel seu paper de Giorgi a 'La que se avecina'. El jove s'endinsa en el món literari amb el llançament de la seva primera novel·la. Sota el títol "Urrraca, urraquita, urraquita", el llibre veurà la llum el 2025 gràcies a l'editorial madrilenya Dos Bigotes.

"El somni de qualsevol editorial és trobar un manuscrit que ens descobreixi una veu narrativa capaç d'explicar el món des d'un lloc propi. Això és el que ens ha succeït", van declarar des de Dos Bigotes en anunciar el projecte. Aquest salt a la literatura arriba en un moment clau per a Jaime Riba, qui recentment va tancar una etapa a 'La que se avecina'.

Jaime Riba va interpretar Giorgi durant les temporades 13 i 14 de 'La que se avecina', un personatge que vivia de lloguer al pis baix esquerra de Greta a Contubernio 49. Compromès amb causes ecològiques, Giorgi va acabar treballant a la peixateria d'Antonio Recio. No obstant això, va desaparèixer a la temporada 15, encara que s'informa que va trobar l'amor i va deixar el pis compartit amb Karma i Andy.

| Mediaset

La sortida de Jaime Riba de 'La que se avecina' no va estar exempta de dificultats. Al pòdcast Falaciones Públicas, va confessar que la seva sortida no va ser voluntària: "Vas a les presentacions i et pregunten: 'Bé, en què estàs ara?'. Dius: 'Ai, tinc cosetes que no puc explicar'. Aquesta frase surt de la meva boca amb un sentit buit", va explicar.

"És una manera de protegir-te, totalment lícita, però arriba un moment en què jo dic: 'Doncs mira, no estic a la temporada 15 de 'La que se avecina', no tinc feina i m'estic menjant els mocs. Si us plau, truqueu-me una miqueta'", va afegir l'actor.

Després de l'estrena de la temporada 15 el passat 18 de novembre a Prime Video, l'absència de Giorgi va ser notòria per als seguidors. No obstant això, molts també van aplaudir la seva sortida de 'La que se avecina'. I és que el grup format per les xiques va comptar amb molts detractors.