El que va passar sense càmeres a l'escena més dura de Dani Tatay a 'Sueños de Libertad'

El rodatge de 'Sueños de Libertad' continua sorprenent amb escenes carregades d'emoció i girs inesperats. La producció d'Antena 3 ha obert les portes del seu set per mostrar com es va viure la gravació d'un moment clau. Es tracta de la detenció d'Andrés, interpretat per Dani Tatay, acusat de l'assassinat de Víctor, l'amic de María, personatge de Roser Tapias.

Segons ha mostrat la web d'Antena 3, tot estava a punt al plató per a una seqüència que començava amb un ambient de celebració. Marta i Pelayo, interpretats per Marta Belmonte i Alejandro Albarracín, anunciaven el seu compromís en una reunió familiar. Una escena en la qual no faltaven els personatges interpretats per Nancho Novo, Dani Tatay, Alain Hernández, Natalia Sánchez i Roser Tapias.

| Atresmedia

La seqüència requeria màxima coordinació, especialment amb l'entrada dels actors que donaven vida als Guàrdies Civils, cosa que va generar gran concentració en tot l'equip. Dani Tatay i Nancho Novo van compartir les seves impressions sobre el que suposa gravar moments tan exigents com aquest. "Quan creus que les coses no poden anar pitjor, aquí demostrem que sí", va comentar Dani Tatay entre rialles al rodatge de 'Sueños de Libertad'.

L'actor va destacar la intensitat del guió i l'impacte de la detenció del seu personatge, que marcarà un punt d'inflexió en la història. L'actor també adverteix que després d'aquest arrest, es "desencadenaran molts esdeveniments".

Per la seva banda, Nancho Novo, qui interpreta a Damián, va descriure el moment com un cop inesperat per al seu personatge. "El xoc és terrible", va afirmar l'actor, ja que la detenció del seu fill petit el deixa completament desconcertat. Aquesta reacció serà clau en el desenvolupament dels pròxims episodis, augmentant la tensió en la trama.

| Atresmedia

L'equip de 'Sueños de Libertad' continua apostant per escenes de gran impacte narratiu, combinant emoció i sorpresa en cada episodi. Aquesta detenció ha provocat que tota la família es bolqui amb Andrés, personatge de Dani Tatay, per intentar treure'l de la presó. Tot davant la mirada de Jesús, interpretat per Alain Hernández, que és el culpable del que ha passat.

En audiències, aquest mes de gener, 'Sueños de libertad' amb un 13,3% de share i 1.238.000 espectadors va seguir líder invicte.Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant a 4,3 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.