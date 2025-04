Gerro d'aigua freda després de l'última proposta de Miren Arrieta a 'Valle Salvaje'

El duc i Victoria fan cridar a Mercedes, personatge de Miren Arrieta, per fer-li una petició. Aquest divendres 25 d'abril, a les 16:50h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', el delicat estat de salut de Leonardo va mantenir en suspens a tothom, però especialment a Bàrbara. La jove no va poder amagar la seva preocupació, ni negar l'interès creixent que sentia per ell. Irene, fidel aliada de Bàrbara, es va convertir en el principal suport de Leonardo durant la seva recuperació.

La tensió entre Adriana i Úrsula va continuar creixent mentre la seva tia es va assegurar que el pla de la seva neboda no fes aigües. Un dels gestos que més van ferir Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, va ser la proximitat que Úrsula havia desenvolupat amb Pedrito. Raimunda va rebre un toc d'atenció perquè no tornés a donar motius de queixa a la casa gran, però Atanasio va actuar i es va plantar davant del duc.

En audiències, durant el passat mes de març, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers en la seva nova ubicació, en la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana a setmana, promigant un 8,6% quota i 753.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de divendres de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje',Leonardo continua amb la seva recuperació després del desmai que va patir per l'excés d'esforç com a capatàs. No obstant això, no pot evitar sentir-se decebut en notar l'absència de Bàrbara, que és l'única que no ha anat a visitar-lo.

José Luis accedeix a la proposta d'Atanasio d'investigar Raimunda, sense saber que ho fa per protegir-la. No obstant això, les bones intencions del secretari només li portaran problemes. El duc i Victoria fan cridar a Mercedes, personatge de Miren Arrieta, per demanar-li alguna cosa que suposarà una humiliació davant la Salcedo.