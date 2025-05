Èxit en el càsting d''OT 2025' a Barcelona: quantes persones s'han presentat?

'Operació Triunfo' ha celebrat aquest dilluns 5 de maig el seu primer dia de càsting a Barcelona. La ciutat inaugura la recerca de nous talents per a la pròxima edició d'un dels formats més estimats del país. Una primera convocatòria que ha estat tot un èxit abans del retorn del format a Prime Video el pròxim mes de setembre.

Més de 1.600 aspirants, dels quals 61 han acudit amb el Passe Prime, s'han acostat a l'Espai Mestral del Port Olímpic de Barcelona. Allà han mostrat el seu talent davant l'equip de càsting, encapçalat per Noemí Galera, i aconseguir la famosa i icònica enganxina que els permetrà passar a la segona fase de demà.

La segona fase tindrà lloc a porta tancada i els candidats a participar a 'Operació Triunfo' hauran de preparar tres cançons. El primer tema comptarà amb l'acompanyament del pianista Pablo Lluch, que s'uneix un any més als càstings del programa. Per als altres dos podran triar entre ser acompanyats per instruments sense amplificar, playbacks o simplement cantar a cappella.

La primera cançó que interpretin els aspirants en la segona fase haurà de ser escollida de la playlist de cançons disponible a Amazon Music. Aquesta s'ha renovat completament i duplica la seva oferta passant de 50 a 100 cançons respecte a l'edició anterior.

Recordem que la resta de càstings d''Operació Triunfo' tindran lloc en les següents dates i llocs:

8 de maig: València

12 de maig: Santiago de Compostel·la

14 de maig: Bilbao

16 de maig: Saragossa

19 de maig: Màlaga

22 de maig: Sevilla

28 de maig: Las Palmas de Gran Canaria

12 de juny: Madrid

Una vegada més, els fans podran seguir en directe tot el procés a través del canal de YouTube d''Operació Triunfo'.

La tercera i última fase tindrà lloc a Barcelona amb els candidats seleccionats a les nou ciutats. Aquí s'escolliran els 18 aspirants que competiran a la Gala 0 per entrar a l'Acadèmia. Els subscriptors de Prime Video podran gaudir en exclusiva de dos episodis especials: un amb els millors moments de les primeres fases i un altre dedicat al càsting final.