Naiara revela ara en què es va gastar el premi de 100.000 euros d''Operación Triunfo'

Des que es va alçar amb la victòria a 'Operación Triunfo' el 2023, Naiara no ha deixat de moure's. El seu pas per l'acadèmia del talent show de Prime Video li ha servit de trampolí per obrir-se pas en la indústria musical. Ara, l'artista saragossana ha compartit com ha començat a construir la seva carrera amb els recursos obtinguts després del seu triomf.

En 'El pódcast del final del mes', presentat per Miki Núñez, Naiara ha presentat el seu nou single, "Fiesta en el centro". A més, ha aprofitat per parlar amb total sinceritat sobre el que va fer amb el premi econòmic que va rebre. Van ser 100.000 euros de premi d''Operación Triunfo'.

Encara que la xifra inicial era rodona, el que finalment va rebre va ser una mica menys: "Se'm va quedar en 85.000 euros. No està malament, no m'havia vist en una altra en la meva vida". Amb aquesta quantitat a la mà, Naiara ha decidit centrar-se en dos pilars fonamentals: la seva carrera professional i la seva nova vida a Madrid.

| Prime Video

"Em trasllado a Madrid, i això ja són unes despeses: lloguer, mobles...", va explicar, deixant clar que la inversió en el seu dia a dia ha estat significativa. Però la seva aposta més important ha estat per la seva música. Lluny de gastar el premi en luxes, la cantant ha preferit invertir en el seu creixement artístic: "Una gran part va invertida en el meu projecte, em vaig fer un estudi a casa".

Encara que per ara no ha fet el pas cap a inversions financeres més tradicionals, no descarta fer-ho: "Una altra part la tinc guardada. Encara no m'he posat a invertir".

Durant la xerrada també hi va haver espai per parlar de temes més personals. Miki Núñez va treure a col·lació el recent documental d'Aitana, 'Metamorfosis', on la cantant confessava estar en tractament per depressió. Naiara, que va assistir a la presentació del film, no va dubtar a mostrar el seu suport a l'artista: "Em sembla molt valent que ho hagi explicat. Al final és una cosa que està en la vida de les persones. Per desgràcia, això ve dels haters, que la gent té el poder de parlar i opinar de tu el que li doni la gana. M'ha semblat molt valent que ella ho expliqui".