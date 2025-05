La segona part de 'Calleja en l'espai' ja té data d'estrena a Prime Video

Prime Video ha confirmat l'estrena el pròxim 21 de maig de 'Calleja en el espacio: Misión cumplida', la segona part de la sèrie documental que segueix l'aventura espacial. Aquesta nova entrega, que està formada per dos episodis, s'estrenarà en exclusiva a Prime Video, abans de la seva emissió a Mediaset, en el prime time de Cuatro. 'Calleja en el espacio: Misión cumplida' estarà disponible en més de 200 països i territoris de tot el món com a part de la subscripció Prime.

'Calleja en el espacio: Misión cumplida' mostra l'emocionant desenllaç del històric viatge de Jesús Calleja des de casa seva a Lleó fins al desert de l'Oest de Texas. Allà es va preparar per al seu llançament espacial amb Blue Origin, que va ser seguit en directe per més de 1,7M d'espectadors a través de Telecinco. De fet, va ser l'esdeveniment no esportiu més vist en el day time de Telecinco des de novembre de 2022.

Els espectadors podran acompanyar Jesús Calleja en els seus emotius comiats familiars, seguir-lo durant el seu entrenament a les instal·lacions de Launch Site One i viure els moments previs al despegament. La sèrie ofereix imatges exclusives del vol espacial des de múltiples angles, incloent una càmera GoPro subjecta al propi braç de Jesús Calleja.

L'episodi final presenta una profunda reflexió sobre el viscut a través d'una entrevista amb Jesús Calleja i testimonis d'experts com Markus Kissler-Patig (ESA), Rob Manning (JPL-NASA), i els astronautes espanyols Miguel López-Alegría i Pedro Duque. La sèrie també aborda el fenomen conegut com "efecte perspectiva", un canvi psicològic que experimenten aquells que han viatjat a l'espai. Aquest explora qüestions fonamentals com el canvi climàtic i els avenços científics a l'espai.

'Calleja en el espacio: Misión cumplida' és una producció realitzada amb Zanskar Producciones i Mediaset España que Prime Video oferirà en streaming. La seva emissió també està prevista a Cuatro, on la primera part no va aconseguir una bona acollida, movent-se en el 4% de quota de pantalla davant la forta competència. La sèrie documental està distribuïda per Mediterráneo Mediaset España Group.