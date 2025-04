Qui és Eugènia, personatge d'Alícia Moruno, que ha tornat ara a 'La Promesa'?

L'arribada d'Eugenia al palau de 'La Promesa' ha marcat un abans i un després en la sèrie de La 1. Interpretada per Alicia Moruno, el personatge torna després de més de dos anys d'absència, just quan la trama travessa un dels seus moments més delicats. La seva aparició aquest dimarts 29 d'abril, en un episodi doble, ha estat tan sorprenent com reveladora.

Alicia Moruno va participar en els primers compassos de 'La Promesa', durant quinze episodis, però la seva marxa va respondre a exigències del guió. Ara, reapareix des del sanatori i per ordre directa del comte d'Ayala, que ha orquestrat el seu retorn amb un propòsit que encara es desconeix. L'escena de tancament ha sacsejat la família Luján, però sobretot a Lorenzo i Curro, l'estabilitat emocional dels quals queda en escac davant la presència d'Eugenia.

La figura d'Eugenia torna carregada de significat: mare adoptiva de Curro i esposa del capità De la Mata, el seu delicat estat mental ha estat una peça clau per amagar secrets del passat. Ara, amb la seva reaparició, podrien esclarir-se aspectes crucials de la mort de Dolores, mare biològica de Curro, i també la de Jana, la seva germana.

| RTVE

Després de confirmar-se la mort de Jana per enverinament, Lorenzo, personatge de Guillermo Serrano a 'La Promesa',és el principal sospitós per a Curro i Pía. La relació entre Eugenia i Jana va ser, de fet, un dels punts més emotius dels inicis del drama. En la seva confusió, la senyora va creure estar parlant amb Dolores i li va revelar detalls impactants sobre l'origen de Curro.

Ara, la presència d'Eugenia desperta nous interrogants. Ha tornat per dir la veritat o serà utilitzada una vegada més com a instrument de manipulació? Ayala, sempre a l'ombra, podria estar movent fils amb fins més foscos a 'La Promesa'.

En audiències, durant el mes de març, 'La Promesa' es va mantenir imbatible sent líder amb una mitjana d'un 14,2% de quota i 1.135.000 televidents. Va ser la sèrie més consumida en diferit del mes amb 306.000 espectadors. En el seu especial del dia 19 en prime time, va ser la seva emissió més vista i de major quota de la seva història: 17,3%, 1.506.000 televidents i gairebé 3 milions d'espectadors únics.