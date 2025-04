Les inesperades disculpes de Carles d'Àustria després del que va succeir a 'La Promesa'

Ricardo, personatge de Carlos d'Àustria, es disculpa amb Ròmul després del seu desencontre. Aquest dilluns 28 d'abril a les 17:40h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', la revelació de Catalina a Alonso va tenir conseqüències no només per part del seu pare, sinó per algú inesperat. La Petra va continuar acostant-se a l'Alicia amb una sensibilitat que poques vegades havíem vist en ella: havien connectat de veritat. A Ricardo li va costar gestionar la marxa de Santos i, en aquesta ocasió, el va portar a enfrontar-se a un gran amic: Ròmul.

En Toño va continuar evitant la seva mare Simona, però la cuinera no va desistir i va aprofitar qualsevol oportunitat per acostar-se al seu fill. Cada cop més a prop de la resposta, era com se sentien la Pía i en Curro. Tots dos es van adonar que potser van anar massa lluny amb en Rufino.

| RTVE

En audiències, durant el mes de març, 'La Promesa' es va mantenir imbatible sent líder amb una mitjana d'un 14,2% de quota i 1.135.000 televidents. Va ser la sèrie més consumida en diferit del mes amb 306.000 espectadors. En el seu especial del dia 19 en prime time, va ser la seva emissió més vista i de major quota de la seva història: 17,3%, 1.506.000 televidents i gairebé 3 milions d'espectadors únics.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa',la Catalina té clar que vol casar-se amb l'Adriano i així li ho fa saber al seu pare. En Toño li demana a la seva mare que, si no vol ajudar-lo, almenys no li posi pals a les rodes parlant-li malament a en Manuel sobre ell. En Lorenzo es queda molt preocupat per l'amenaçant anunci del regal d'Ayala i s'espera el pitjor.

En Curro i la Pía continuen investigant la possible implicació d'en Lorenzo en l'assassinat de la Dolores. Ricardo, personatge de Carlos d'Àustria, es disculpa amb Ròmul després del seu desencontre, mentre tothom continua al·lucinant amb el canvi d'actitud de la Petra. Les pitjors previsions d'en Jacobo es fan realitat i l'Alonso descobreix el veritable motiu del viatge de la Martina.