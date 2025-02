Es revela l'astronòmica xifra que cobra Victoria Federica a 'El Desafío' d'Antena 3

El fitxatge de Victoria Federica a 'El Desafío' continua generant debat a mesura que avança la cinquena edició. Més enllà del seu rendiment en les proves, el seu sou ha acaparat l'atenció mediàtica en els últims dies. De fet, 'Ni que fuéramos' va revelar en la seva última emissió la xifra que la concursant estaria cobrant per cada participació a 'El Desafío'.

Antonio Albert, periodista d'ABC, va intervenir a 'Ni que fuéramos' per parlar d'una possible entrevista que estaria preparant 'La Revuelta'. " Està convidat sempre, però la Casa Reial és més complicat", van ser les paraules de David Broncano davant la possibilitat que Felip Juan Froilán visiti el seu programa a La 1. El debat sobre la participació de membres de la família reial en programes d'entreteniment va servir per recordar la presència de Victoria Federica a 'El Hormiguero' a l'inici de la temporada.

Segons Belén Esteban, la seva visita a aquest programa no va ser casual, sinó que estava directament relacionada amb el seu fitxatge per 'El Desafío'. La col·laboradora va explicar que la seva aparició a l'espai de Pablo Motos formava part d'un acord amb la productora responsable d'ambdós programes. "Va en el pack", va confirmar Antonio Albert, abans de revelar la xifra que la jove percep per cada episodi del concurs.

| Atresmedia

"Uns 20.000 euros cada assistència i participació a 'El Desafío'", va avançar el periodista, generant sorpresa al plató de 'Ni que fuéramos'. Malgrat desconèixer si és real, aquesta xifra se suma als múltiples rumors sobre la remuneració de la influencer, el pas de la qual pel programa està sent seguit amb gran interès. La seva participació a 'El Desafío' li ha permès mostrar una faceta més propera al públic i destacar en diverses proves, com 'Fuga extrema', en la qual va obtenir tres deus per part del jurat.

Actualment, amb sis gales emeses, Victoria Federica continua destacant en la competició. Es troba en el segon lloc del rànquing general amb 93 punts, només per darrere de Gotzon Mantuliz, que lidera la classificació amb 100 punts. Feliciano López completa el podi amb 78 punts acumulats en el seu marcador.