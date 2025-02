Carmen Alcayde paralitza en directe 'Fiesta' amb una crítica directa als Premis Goya

L'última edició dels Premis Goya, celebrada el passat 8 de febrer a Granada, va deixar moments per al record. Entre ells, la inèdita decisió d'atorgar ex aequo el Goya a millor pel·lícula a "El 47" i "La infiltrada". Un fet que no va passar desapercebut i que va generar un acalorat debat al plató de 'Festa' d'Emma García.

Els col·laboradors van analitzar els aspectes més cridaners de la gala, com l'absència de Karla Sofía Gascón, l'actitud de Melody a la catifa vermella o el petó entre Aitana Sánchez i Maribel Verdú. No obstant això, el moment més polèmic va arribar en abordar el lliurament del Goya a millor pel·lícula.

"Està bé que guanyin els dos, però és com guanyar a mitges. És com tenir una relació oberta, però sense saber-ho", va comentar Marco, redactor de 'Festa'.

La més crítica amb la situació va ser Carmen Alcayde: "Què generosos som que no hem posat la gran cagada, perdó, el mal que ho van fer". I va afegir: "Poc es parla del mal que es va fer la presentació del doble, que no estava assajat". Aquestes declaracions van generar sorpresa entre els seus companys, que ràpidament van voler matisar les seves paraules.

| Mediaset

Manuel Martínez Velasco va intentar explicar l'origen de l'empat: "Això no se sap. Els acadèmics cadascú vota a casa seva en secret. És la primera vegada que passa, però és estricta casualitat. És a dir, han votat un nombre parell", va assenyalar. A més, va desenvolupar el seu argument: "Han votat 300 a "La infiltrada" i 300 a "El 47", i després 50 les altres pel·lícules. Llavors, és la primera vegada que passa i per això no està preparat ni assajat".

Malgrat l'aclariment, Carmen Alcayde va insistir en la seva postura i va posar el focus en un altre aspecte del moment. "No es veia bé", va dir sobre el contingut del sobre que contenia el nom del guanyador, el que va considerar un altre error de l'organització.

Emma García també va intervenir en el debat i va qüestionar si Belén Rueda, encarregada d'anunciar el premi, podria haver estat advertida de la situació abans de sortir a l'escenari: "Ningú li ho va poder advertir un segon abans d'entrar?". Davant d'això, Martínez Velasco va explicar el protocol seguit en cada votació: "Hi ha un notari que està amb tu, i els sobres te'ls entrega ell. Cada sobre està lacrat amb el membrete de l'empresa de la notaria. Llavors, no els ha vist ningú".

Finalment, Emma García va resumir la confusió que va generar la inèdita situació: "El que m'han dit, no sé si és veritat, és que ho posava, però que era molt petit. Llavors, ni tu mateix ho esperes... Si són dos, doncs no ho veus i passa el que passa".