El retorn d'una actriu aclareix un dels grans misteris que amaga 'La Promesa'

Un personatge torna per sorpresa a 'La Promesa'. Es tracta de Ramona, que porta amb ella noves revelacions i tensions al palau. L'aparició de l'habitació secreta continua sent un dels grans misteris que envolten la trama, i els últims esdeveniments han portat Jana i Curro a buscar respostes desesperadament.

Curro, personatge de Xavi Lock, insisteix que Ramona, interpretada per Inma Perez-Quirós, els ajudi a esclarir el passat de Dolores, encara que en un primer moment la dona es mostra reticent. No obstant això, la seva determinació fa que finalment la convencin per tornar al palau. Ha de comprovar amb els seus propis ulls aquest misteriós lloc on, segons tot indica, Dolores va estar retinguda.

L'arribada de Ramona, però, no passa desapercebuda per Cruz i Petra, personatges a 'La Promesa' d'Eva Martín i Marga Martínez, respectivament. Amb la seva reacció, evidencien que el seu passat amaga foscos secrets.

| RTVE

Durant la inspecció de l'habitació, Jana descobreix un inquietant detall: una taca de sang a la catifa. Decidida a esbrinar-ne l'origen, consulta els seus manuals de medicina i més tard comparteix la troballa amb Curro. La pregunta és inevitable: de qui és aquesta sang?

El retorn de Ramona representa un alleujament per a Jana i Curro perquè el seu testimoni confirma que alguns objectes trobats a l'habitació van pertànyer a Dolores. Les peces del trencaclosques comencen a encaixar, però no sense generar noves tensions al palau de 'La Promesa'.

No obstant això, la relació entre Jana i Cruz continua deteriorant-se, agreujada encara més pels comentaris de Leocadia, que aprofundeixen la bretxa entre ambdues. Mentrestant, Martina descobreix que ha estat enganyada pels seus oncles, cosa que provoca un gran sentiment de culpa en Alonso. Però Cruz, lluny de rendir-se, decideix prendre cartes en l'assumpte i busca el suport de Jacobo, el seu promès, qui torna al palau de 'La Promesa' per ordre de la marquesa.

En audiències, aquest mes de gener, 'La Promesa' es va mostrar imparable i sense rival. Va tancar gener amb el seu millor promig mensual històric en quota, milers i contactes mitjans diaris: 14,4% de share, 1.184.000 espectadors i 1,7 milions. A més, va guanyar 1,5 punts de quota i 150.000 espectadors respecte al desembre.