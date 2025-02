Preocupació pel greu estat de salut de Maite Galdeano després de ser hospitalitzada

'Tardear' s'ha vist obligat a interrompre la seva tertúlia per donar una notícia d'última hora sobre l'estat de salut de Maite Galdeano. Antonio Lleida connectava en directe des de la redacció per informar Frank Blanco i Verónica Dulanto que la mare de Sofia Suescun ha hagut de ser hospitalitzada.

"Companys, hem pogut parlar en exclusiva amb Maite Galdeano, ella ens ha dit que està completament trencada. Ja sabeu que des de fa uns anys té una malaltia a la sang i la situació s'ha complicat", comunicava Antonio Lleida en directe, revelant la gravetat de la situació.

El periodista de 'Tardear' explicava que Maite Galdeano es va desplaçar aquest divendres a l'Hospital de Pamplona acompanyada d'unes amigues perquè el seu tractament ha de ser modificat completament. "Li han de canviar tot el tractament i ella m'ha dit textualment que la seva situació ara mateix és alarmant", subratllava.

| Mediaset

A més del seu delicat estat de salut, Maite Galdeano ha expressat un desig molt personal: que la seva filla Sofia Suescun la perdoni i estigui al seu costat en aquests moments difícils. "És que està claríssim que és una crida d'atenció tant a Sofia com a Cristian. Potser és el moment que els seus fills s'acostin a Maite i deixin enrere totes les rancúnies", comentava Leticia Requejo.

Les declaracions sobre la seva situació han generat un intens debat al plató. "Si és que està sola aquesta senyora", assenyalava Leticia Requejo, al que Bibiana Fernández responia: "I què? Jo també estic sola i no necessito ningú a casa meva". No obstant això, Leticia Requejo insistia que Maite Galdeano sí necessita el suport dels seus fills: "Ella necessita els seus fills que porta cridant-los des de fa quatre mesos".

Marta López també compartia la seva opinió, qüestionant l'abast real de l'hospitalització. "Però en quina situació està? No sabem si ha anat a fer-se una prova, a treure's sang", plantejava la col·laboradora, insinuant que podria tractar-se d'un intent d'acostament a Sofia Suescun per reprendre la relació. Davant aquests dubtes, Frank Blanco tancava la qüestió reafirmant la serietat de l'assumpte: "El que ella ens ha dit és que la seva situació és alarmant i jo no la poso en dubte".