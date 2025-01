La confessió d'Ana Garcés que fa un gir de 180º després del seu casament a 'La Promesa'

Jana, personatge d'Ana Garcés, li explica a Manuel els menyspreus de la seva mare. Aquest dilluns 13 de gener a les 17:30h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', la revelació de Petra va causar estralls entre Ricardo i Santos, la relació dels quals va quedar greument tocada. Catalina va insistir a marxar de 'La Promesa', però Leocadia va intentar convèncer-la de no anar-se'n. Manuel va patir per la probable marxa de la seva germana i és Jana qui li va donar una idea per intentar evitar-ho.

Inevitable va semblar que Lope, Marcelo, Vera i Teresa no entressin al passadís ocult de la marquesa, gràcies a una nova idea de Marcelo. Cruz no sabia com actuar, fins que Petra li va assenyalar un camí en el qual potser trobés respostes sobre com havia tornat Leocadia.

En audiències, al novembre, 'La Promesa' amb un 12,7% de share i 991.000 espectadors, va obtenir nou màxim històric mensual en quota,sent líder amb un dels avantatges històrics més grans. A més, 'La Promesa' és de nou la sèrie més consumida en diferit del mes de totes les cadenes amb 275.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', Ròmul li explica a Cruz per què no va matar Leocadia i assegura que no se'n penedeix. Manuel intenta que Cruz parli amb Catalina perquè no se'n vagi, però aquesta s'hi nega. Llavors Catalina li explica al seu germà el pla que va ordir Cruz amb Pelayo per treure-se-la de sobre.

Jana, personatge d'Ana Garcés, li explica a Manuel els menyspreus de la seva mare i aquest decideix que se n'aniran de lluna de mel. Catalina li demana a Curro que ajudi el seu pare amb la gestió de La Promesa i li assegura a Alonso que ella estarà bé.

Davant una mala resposta de Santos, Ricardo explica a Pia i Ròmul que Petra ho ha explicat tot, cosa que fa que Pia prengui cartes en l'assumpte. Samuel torna de l'hospital i s'instal·la a 'La Promesa,' però té paraules amargues per a María Fernández. Finalment, Lope i Marcelo aconsegueixen obrir la porta del passadís i la seva sorpresa davant el que veuen és majúscula.