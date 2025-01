Audiències: 'Atrapa un Millón' continua líder contra 'Hay una cosa que te quiero decir'

'Atrapa un Millón' de Manel Fuentes lidera amb pujada en audiències a Antena 3 amb un bon 11,3% i 1.242.000 telespectadors. La nova temporada de 'Hay una cosa que te quiero decir' amb Jorge Javier Vázquez també puja, però segueix com a segona opció amb un 10,1% i 909.000 fidels. La pel·lícula "Mañana Empieza Todo" a La 1 no destaca amb un 9,2% de quota i 977.000 fidels, mentre 'Informe Semanal' es queda en un 8,7% i 975.000.

A Cuatro, funciona en audiències la pel·lícula "Bloodshot" amb un 7,5% i 795.000. Finalment, 'laSexta Xplica' de José Yélamo puja en audiències després de setmanes de baixada a un 5,6% i 485.000 fidels.

A la tarda, 'Fiesta' sense Emma García no funciona a Telecinco amb un escuet 8,4% i 776.000 seguidors: comença en un 5% i té pics per sobre del 10% de share. El primer Multicine d'Antena 3 lidera en audiències amb un estupend 10,6% de quota de pantalla i 1.007.000 seguidors. No obstant això, 'Sesión de Tarde' a La 1 destaca amb les seves dues cintes: 10,1% juntament amb 959.000 i 11,6% amb 1.051.000 fidels.

L'especial informatiu per la comiat de la princesa Leonor a bord de l'Elcano lidera al matí de La 1 amb un 13.8% i 448.000 espectadors: puja a un 5,8% i 183.000 al Canal 24 Horas. 'D Corazón' de Jordi González i Anne Igartiburu es manté a La 1 amb un 7,8% i 572.000 televidents. Supera per sorpresa a 'Socialité', que es queda en un escuet 7,2% i 462.000 seguidors a Telecinco.

'La Ruleta de la Suerte' lidera en audiències amb el seu millor dissabte de la temporada amb un 20,5% i 1.511.000 seguidors. Just abans, 'Cocina Abierta con Karlos Arguiñano' també lidera amb un 14,5% i 732.000 fidels. Antena 3 Noticias 1 és el més vist del dia amb un gran 21,3% de share i 2.001.000 seguidors.

A nivell diari, Antena 3 lidera en audiències amb un correcte 10,7%. La 1 es queda a prop amb un 9,1%, mentre que la tercera posició és per a Telecinco amb un 8%. Cuatro amb un estupend 6,5% està per sobre de laSexta, que es queda en un just 5,2% aquest dissabte.

EL 58,1% de la població va connectar ahir en algun moment amb alguna cadena. Hi va haver una mitjana de 2,8 hores per espectador, el que suposa 168 minuts. És el dissabte amb major nombre d'espectadors de la temporada.