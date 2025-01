Emma García s'absenta de 'Fiesta' i obliga els seus substituts a donar explicacions

Els seguidors de 'Fiesta' es van endur una sorpresa aquest dissabte 4 de gener en descobrir que Emma García no estava al capdavant del programa. L'absència de la presentadora basca, que sí va conduir l'espai el passat dimecres 1 de gener en el primer programa de l'any, va deixar pas als seus substituts habituals, Verónica Dulanto i Frank Blanco. Fins ara era en èpoques d'estiu quan presentaven, però aquesta vegada també ho han fet per Nadal.

L'aparició de Verónica Dulanto i Frank Blanco no havia estat anunciada prèviament, cosa que va causar estranyesa entre els espectadors. A més, ambdós presentadors havien estat liderant altres espais de Telecinco durant la mateixa setmana. Verónica Dulanto va estar al capdavant del club social de 'Vamos a ver' i Frank Blanco presentant 'TardeAR' en absència d'Ana Rosa Quintana.

No obstant això, a l'inici de la tarda, els substituts no van dubtar a donar explicacions per l'absència d'Emma García a 'Fiesta'. I és que la presentadora s'ha pres unes petites vacances de Nadal i aquest cap de setmana seran ells els encarregats d'estar al capdavant de l'espai.

| Mediaset

D'aquesta manera, tant Verónica Dulanto com Frank Blanco mantenen la seva presència a la graella de Telecinco durant aquestes dates festives. És important destacar que Emma García sí va participar en els especials gravats prèviament i emesos els dies 25 de desembre i 1 de gener, que van incloure les semifinals de Fiestavisió. No obstant això, la gran final del concurs, prevista per al 6 de gener, serà emesa en directe i comptarà novament amb Verónica Dulanto i Frank Blanco com a presentadors.

Malgrat aquests esforços, 'Fiesta' travessa una complicada situació en termes d'audiència. Els especials nadalencs no han aconseguit captar l'atenció del públic, registrant un 7,3% de quota de pantalla i 741.000 espectadors l'1 de gener, i un 8,4% amb 718.000 seguidors el 25 de desembre. La crisi d'audiència persisteix per a l'espai d'Emma García, que no aconsegueix assolir els dos dígits en les seves dades de seguiment.