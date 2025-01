Qui és Lidia Torrent, concursant de 'Bake Off: Famosos al horno' a La 1?

La 1 estrena la segona temporada de 'Bake Off: famosos al horno', el concurs més dolç de la televisió. Es tracta d'un espai presentat per Paula Vázquez i amb Paco Roncero, Eva Arguiñano i Damián Betular com a implacable jurat. Aquesta segona temporada promet més rialles, emoció i tensió en la competició per convertir-se en el millor pastisser o pastissera d'Espanya.

Els participants que afronten el repte en aquesta temporada són la cantant Yurena, la periodista Isabel Gemio, la presentadora Lidia Torrent, l'actriu Carmen Morales, la presentadora Cristina Tárrega, el model Mark Vanderloo, la presentadora Nagore Robles, la dissenyadora Cósima Ramírez, el pilot de motociclisme Pol Espargaró, l'actor Mario Marzo, el vident Mestre Joao, el torero Finito de Córdoba, el col·laborador Víctor Sandoval i el cantantMario Jefferson.

Són catorze famosos de les més diferents disciplines, actors, esportistes, presentadors, cantants i periodistes, que es posaran el davantal. A 'Bake Off: famosos al horno', apendran a fer les postres més espectaculars, descobriran les receptes més sorprenents, i viuran les situacions més hilarants.

| Europa Press

Qui és Lidia Torrent, concursant de 'Bake Off: Famosos al horno'?

Lidia Torrent és coneguda per ser la filla d'Elsa Anka i Miquel Torrent. No obstant això, el seu gran salt a la fama va ser pel seu paper de cambrera i copresentadora a 'First Dates'. Durant més de set anys va treballar en el programa de cites a cegues de Cuatro juntament amb Carlos Sobera.

Al novembre del 2022 va demanar la baixa per maternitat i la va substituir la seva mare durant uns mesos. Tanmateix, un cop va néixer la seva filla, fruit de la relació amb l'exfutbolista Jaime Astrain, va decidir enfocar-se en nous projectes professionals. No obstant això, aquest estiu va tornar a 'First Dates Crucero' en el seu salt a Telecinco.

Cal destacar que també va tenir una oportunitat com a presentadora a 'Secret Story'. Juntament amb Carlos Sobera, va presentar les 'Últimes Hores' en l'access prime time de Telecinco. De fet, uns anys abans, va ser col·laboradora dels debats de 'Gran Hermano' en la seva quinzena edició, arribant a pujar a la casa com a infiltrada en una missió.