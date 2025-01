Preocupació per l'estat de salut de la filla d'Anabel Pantoja després de ser ingressada

Alma, filla d'Anabel Pantoja i David Rodríguez, ha estat ingressada d'urgència a l'hospital maternoinfantil de Las Palmas de Gran Canaria. La notícia, confirmada per 'Fiesta', ha generat gran preocupació en l'entorn de la família. Segons va informar el programa d'Emm García, Anabel i David van arribar a l'hospital el passat divendres al matí juntament amb Merchi, la mare d'Anabel, per acompanyar la nena de tan sols 40 dies d'edat.

Encara que els motius de l'ingrés no s'han fet públics, la gravetat de la situació queda reflectida en el trasllat de nombrosos familiars a l'hospital. Alma es troba actualment a la Unitat de Medicina Intensiva (UMI), cosa que ha mobilitzat el clan Pantoja.

Des de les portes de l'hospital, la reportera Arabella Otero va confirmar que, a més de Merchi, es troba a Gran Canaria Kiko Rivera, cosí d'Anabel Pantoja. També, per a sorpresa de molts, Isabel Pantoja, qui va arribar acompanyada del seu germà Agustín: "Em diuen que va arribar anit a Canàries en un vol regular".

La germana de Kiko Rivera, Isa Pantoja, també ha acudit per donar suport a la seva cosina en aquest difícil moment. "Isa està amb la seva cosina des d'anit, no se separa d'ella", va explicar 'Fiesta'. Aquest delicat episodi ha propiciat que els membres de la família Pantoja hagin deixat de banda qualsevol diferència per bolcar-se en recolzar Anabel Pantoja en el que ha estat descrit com el moment més complicat de la seva vida.

Luis Rollán va intervenir a 'Fiesta' en directe per expressar el seu gran dolor per la trista notícia: "Estic a Sevilla, m'he assabentat per vosaltres i segueixo en xoc. Després de tants anys a televisió és la primera vegada que no tinc ni idea de què dir. Només puc expressar que li envio des d'aquí a la meva amiga Anabel tota la positivitat i l'amor del món".

El mateix Luis Rollán va ser qui va informar Raquel Bollo, una altra amiga íntima d'Anabel Pantoja, sobre el que ha passat. "He trucat a la meva comare per explicar-li-ho i està com jo, desfeta", va assegurar el col·laborador de 'Fiesta'.