Emma García frena en sec 'Fiesta' després d'un incident en directe al plató

Els imprevistos formen part del risc de qualsevol emissió en directe, especialment en programes de cinc hores de durada com 'Festa'. Aquest dissabte 22 de febrer, es va viure un moment inesperat en directe al plató. Encara que el que va passar va generar una mica de desconcert, va ser ràpidament resolt per Emma García i l'equip de 'Fiesta'.

L'incident va tenir lloc quan Richard Pena es disposava a presentar la seva secció dedicada als vídeos més cridaners de les xarxes socials. A la pantalla va començar a mostrar-se un vídeo en què una dona gran, al pàrquing d'un supermercat, rebia un cop d'un carret de la compra. Mentre es veia l'escena, Richard Pena descrivia la situació assenyalant que es tractava d'un "cop ximple i dolorós al mateix temps".

A continuació, va enllaçar aquest moment amb un altre protagonitzat per una jove amb una sorprenent destresa: podia subjectar objectes amb ambdós costats de la seva mà. "No sabem si a aquesta protagonista li va passar arran d'un accident", va comentar el presentador just en l'instant en què un soroll sobtat va interrompre el programa.

| Mediaset

Sense immutar-se, va aclarir de seguida el que havia passat: "Res, ha caigut una taula". Després va continuar amb la seva narració: "Diguem que pot treure-li tot el potencial a una simple mà". El redactor de 'Festa', malgrat el petit contratemps, va seguir amb la seva exposició sobre la increïble flexibilitat de la jove: "Doble tant els ossos de les mans que pot agafar coses amb la part contrària del palmell. És més flexible que l'hora de trobada amb el teu grup d'amics".

Poc després, en donar pas a un altre vídeo sobre un jove realitzant tombarelles acrobàtiques en una barra, es va colar el seu micròfon amb una pregunta espontània. "Què ha passat, Emma? Ja ho estem col·locant, que m'he endut un ensurt", va dir el redactor.

D'aquesta manera, l'emissió es va interrompre breument i les càmeres van captar Emma García acomodant el decorat. Entre rialles, va explicar el que havia passat: "Tan professional... Ha deixat tot per terra, he hagut de venir a recollir-ho, però ja està. No passa res". Després d'un breu agraïment a Emma García, Richard Pena va reprendre la seva secció de 'Festa' amb total normalitat.