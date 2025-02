'Fiesta' revela el gran canvi físic de Paola Olmedo després d'una cirurgia al seu rostre

Paola Olmedo ha estat desapareguda de la vida pública en les últimes setmanes, i ara s'ha revelat la raó de la seva absència. L'exparella de José María Almoguera ha passat pel quiròfan per sotmetre's a una delicada cirurgia de mandíbula. Es tracta d'un procediment que exigeix un estricte postoperatori i que transformarà el seu rostre de manera significativa.

Els especialistes consultats per 'Festa' han assenyalat que "és una operació que et canvia el rostre completament", destacant l'impacte que aquestes intervencions tenen en l'aparença dels pacients. No obstant això, encara no s'han aclarit les raons específiques que van portar a Paola Olmedo a optar per aquesta cirurgia. 'Festa' ha deixat en l'aire si es tracta d'un tema estètic o de salut, però el que han donat per segur és que la seva imatge experimentarà un canvi notable.

Mentre s'espera veure els resultats definitius, l'equip de 'Festa' ha utilitzat Intel·ligència Artificial per recrear com podria lluir Paola Olmedo després de l'operació. "Podria ser similar. Sempre es fan unes simulacions prèvies que ens donen una idea de com podria quedar, però segurament li hagin impactat el maxil·lar superior i fins i tot hi ha vegades que se li pot fer una gingivectomia", han explicat els especialistes.

| Mediaset

Paola Olmedo ha rebut l'alta aquesta setmana, després d'haver estat ingressada en un hospital per sotmetre's a una reposició dels maxil·lars, tant superior com inferior. Aquest procés ha estat acompanyat d'un tractament d'ortodòncia, la qual cosa explica per què ha estat vista amb brackets en els últims mesos. Tot això succeeix, a més, mentre José María Almoguera es troba a la casa de 'GH DÚO', sense conèixer els canvis de la seva exparella i mare del seu fill.

L'odontòleg Simón Pardiñas ha explicat més detalls sobre la intervenció: "Es denomina cirurgia ortognàtica". Segons l'especialista, el procediment implica impactacions i talls per millorar l'alineació de la mandíbula i optimitzar la mossegada del pacient. També ha subratllat la importància d'una correcta coordinació entre el cirurgià i l'odontòleg per obtenir un bon resultat.