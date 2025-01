El missatge de María Verdoy a Belén Rodríguez en plena lluita contra el càncer

María Verdoy ha utilitzat el seu altaveu a 'Socialité' per enviar un missatge directe a Belén Rodríguez. El programa de Telecinco ha repassat el Nadal de la col·laboradora, que es troba en plena lluita contra el càncer. Fa uns dies, Belén Rodríguez va compartir una decisió important que canvia la seva vida, la qual cosa ha motivat el missatge de María Verdoy.

"Us explico en aquest vídeo els meus primers dies de deshabituació del tabac. Ho comparteixo per si la meva experiència li pot servir a algú. Em resulta més fàcil del que pensava. En el meu cas era triar entre el tabac i la meva vida, i vaig triar viure", explicava a les seves xarxes socials.

Amb un to optimista i encoratjador, també va reflexionar sobre la seva experiència: "El tabac no és un vici ni un costum, és una addicció. La nicotina és un verí que mata i si jo he pogut deixar-la, tu també". Durant els sis minuts que dura el vídeo publicat, la periodista relata com afronta aquest repte amb valentia, buscant inspirar aquells que s'enfronten a una situació similar.

| Mediaset

Després d'emetre aquestes imatges, María Verdoy li dedicava unes paraules a Belén Rodríguez des de 'Socialité'. "Es mostra súper agraïda per aquesta allau de carinyo que està rebent diàriament des que es va saber la notícia. Així que nosaltres ens volem unir a tot aquest amor, et volem molt, que ho sàpigues", deia la presentadora.

Recordem que, fa unes setmanes, Emma García era la que revelava a 'Fiesta' que havia parlat amb la seva companya, qui li va comentar que començaria el seu tractament el passat 2 de gener. Per això, Belén Rodríguez estarà allunyada de la televisió durant els pròxims mesos, enfocant-se plenament en la seva recuperació.

''M'esperen uns mesos molt durs, però faré el que humanament estigui a la meva mà'', revelava la col·laboradora de Telecinco en una entrevista. No obstant això, per intentar estar el més acompanyada possible, Belén Rodríguez ha decidit compartir tota la seva experiència amb els seus seguidors. Ho farà a través d'una sèrie de vídeos que publicarà a les seves xarxes socials.