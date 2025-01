El comunicat de Belén Rodríguez sobre la seva salut en plena lluita contra el càncer

Belén Rodríguez va anunciar fa uns mesos la seva retirada temporal de la televisió després de ser diagnosticada amb un càncer de gola. Ara, la col·laboradora de 'Fiesta' ha compartit un significatiu avanç en la seva lluita per la salut: deixar de fumar. Coincidint amb l'inici del seu tractament de radioteràpia i quimioteràpia, la col·laboradora ha fet pública la seva decisió a través d'un emotiu vídeo a les seves xarxes socials.

"Tot el que està en el meu cap ho porto a terme. A mi m'agrada creure en la meva paraula i si jo et dono la meva paraula, vaig a mort" va afirmar en una recent entrevista amb la revista Semana, on va deixar clara la seva determinació per abandonar l'hàbit del tabac. En línia amb aquesta promesa, Belén Rodríguez ha demostrat que el seu compromís no té límits.

En el vídeo que va compartir amb els seus seguidors, Belén Rodríguez va detallar com està vivint els primers dies de deshabituació del tabac. "Us explico en aquest vídeo els meus primers dies de deshabituació del tabac. Ho comparteixo per si la meva experiència li pot servir a algú. Em resulta més fàcil del que pensava. En el meu cas era triar entre el tabac i la meva vida, i vaig triar viure", explicava.

| Mediaset

Amb un to optimista i encoratjador, també va reflexionar sobre la seva experiència: "El tabac no és un vici ni un costum, és una addicció. La nicotina és un verí que mata i si jo he pogut deixar-la, tu també". Durant els sis minuts que dura el vídeo publicat, la periodista relata com afronta aquest repte amb valentia, buscant inspirar aquells que s'enfronten a una situació similar.

Recordem que, fa unes setmanes, Emma García revelava a 'Fiesta' que havia parlat amb la seva companya, qui li va comentar que començaria el seu tractament el passat 2 de gener. Per això, Belén Rodríguez estarà allunyada de la televisió durant els pròxims mesos, enfocant-se plenament en la seva recuperació.

Després d'anunciar la seva lluita, les mostres d'afecte no han tardat a arribar. Antonio Rossi, un dels seus grans amics, li va dedicar unes paraules plenes d'admiració: "Ets única amiga i pocs saben el lleial, bona persona, íntegra i a més amb una força de voluntat i capacitat de superació que res se't resisteix. Vas triar bé i pots".