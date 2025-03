Una amiga de Luitingo revela a 'Tardear' la veritat sobre la seva ruptura amb Jessica Bueno.

Luitingo continua sent el centre d'atenció després que Jessica Bueno es mostrés visiblement afectada a 'De Viernes' en parlar de la seva ruptura. La relació, que va començar durant el seu pas per 'GH VIP', semblava consolidar-se un any després. No obstant això, van sorprendre tothom en anunciar la seva separació i reconèixer que les coses no anaven bé entre ells.

'Tardear' ha aconseguit informació de persones properes al cantant, aportant més llum sobre el que podria haver portat al final de la història. Segons va explicar Jessica Bueno en la seva última entrevista, tots dos van començar a notar dinàmiques que van considerar poc saludables. Això els va portar a prendre la difícil decisió de separar-se abans que la situació empitjorés.

"És un any que se suposa que és el més bonic i nosaltres l'hem viscut amb la meva família, amb els meus fills, amb la meva rutina. Adaptar una parella a la meva vida... No és només conviure amb tres nens, és conviure amb tots els meus problemes, amb la meva lluita. Això desgasta moltíssim. A sobre ens estimem, parlo en present perquè jo encara segueixo enamorada", va revelar Jessica Bueno amb sinceritat.

| Telecinco

No obstant això, ara han sortit a la llum nous detalls. Segons fonts properes al cantant a 'Tardear', Luitingo està totalment abocat a la seva música, trobant-hi el seu major refugi en aquest moment. "Només vol que el deixin tranquil, centrar-se en la seva carrera i no estar en el focus mediàtic per la seva vida personal", assegura una amiga seva.

Un altre dels punts que hauria generat tensió en la parella és la convivència amb els fills de Jessica Bueno. Segons aquesta mateixa font, la situació hauria resultat difícil per a ell, sumat a un altre aspecte clau: la diferència de desitjos sobre la paternitat. "Ell tenia moltes ganes de ser pare i Jessica no compartia aquesta idea, cosa que segurament va influir en la ruptura", assenyala la font.

D'aquesta manera, encara que l'amor semblava sòlid, les diferències i les circumstàncies personals han portat la parella a prendre camins separats. Ara, Luitingo prefereix mantenir-se al marge i centrar-se en el seu futur professional.