'De Viernes' anuncia cinc nous convidats, amb dos testimonis contra Gloria Camila

Després de les reveladores declaracions que Gloria Camila ha realitzat recentment, Ana María Aldón i Kiko Jiménez s'asseuran al plató de 'De Viernes'. Tots dos respondran amb contundència a la filla d'Ortega Cano i Rocío Jurado. Recordem que, la setmana passada, 'De Viernes', va pujar 1,5 punts fins a aconseguir el seu màxim anual en audiències amb un 12,4% i 988.000 seguidors amb l'entrevista a Gloria Camila a Telecinco.

Ana María Aldón reapareixerà per narrar com va ser realment la seva relació amb el torero, amb Gloria Camila i amb la resta de la família. Per què es va sentir humiliada durant aquesta relació? Quin paper va tenir Gloria Camila en la ruptura? En quin punt està ara aquest vincle?

Kiko Jiménez, parella de Gloria Camila durant quatre anys, també serà present al plató de 'De Viernes'. Parlarà sense embuts de la seva relació i dels motius de la seva dolorosa ruptura que va derivar en un dur encreuament d'acusacions.

D'altra banda, després de tornar de 'Supervivientes', Laura Cuevas s'asseurà cara a cara amb el seu marit, Carlos Calderón, per saldar tots els comptes pendents. La concursant del reality serà testimoni dels testimonis que han sortit a la llum posant en dubte la fidelitat del matrimoni i també podrà demanar explicacions a la seva parella. Hi ha possibilitat de reconciliació o la relació està trencada per sempre?

Terelu Campos també serà present al plató de 'De Viernes' per fer balanç del seu debut com a actriu en l'obra "Santa Lola" i de com afronta les crítiques rebudes. A més, se referirà a l'entrevista que ha concedit recentment, en la qual esmentava Mar Flores, mare Carlo Costanzia, actual parella d'Alejandra Rubio.

Per últim, 'De Viernes' abordarà l'última hora de 'Supervivientes' amb material inèdit d'una aventura i les valoracions dels col·laboradors i diversos dels familiars i defensors dels concursants. L'acostament d'Anita i Montoya, enxampats besant-se quan creien que no estaven sent observats, serà un dels temes de la nit. A més, es comentarà l'expulsió i la nova ronda de nominacions de la gala d'aquest dijous.