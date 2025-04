Toñi Moreno torna a Canal Sur amb 'Gente Maravillosa' i importants novetats

Canal Sur estrena aquest dimecres 30 d'abril la setena temporada de 'Gente Maravillosa', el programa d'entreteniment i denúncia social que presenta amb gran èxit Toñi Moreno. Ho farà per tot el que és alt, amb l'estrena d'un nou plató i, per primera vegada en la història del programa, amb una càmera oculta en directe. La víctima de la càmera serà Pilar Rubio, que es convertirà en la millor ambaixadora de la setena temporada 'Gente Maravillosa'.

En la situació que planteja en aquesta càmera oculta, Pilar Rubio estarà sopant amb una amiga en un restaurant. A la taula del costat una parella homosexual rebrà el rebuig d'un grup de persones que no volen sopar al seu costat. La presentadora no dubtarà a defensar l'amor per sobre de tot per solidaritzar-se amb la parella.

Ja en plató de 'Gente Maravillosa', descobriran el costat més solidari de Pilar Rubio, que explicarà a Toñi Moreno tots els seus secrets. Li ensenyarà les coses més curioses que no poden faltar al seu bolso i compartirà amb ella l'objecte de la cultura japonesa en el qual confia per aconseguir tots els seus somnis. A més, proposaran un repte amb un rival molt especial per a ella: un amic amb el qual es retrobarà després d'anys sense veure's.

| Canal Sur

Per a la segona càmera oculta de la nit, el control de càmeres s'ha instal·lat en una universitat per comprovar si els joves saben detectar una relació tòxica. Com a novetat aquesta temporada, en el control de càmeres ocultes hi haurà un influencer, que tindrà l'oportunitat de viure de prop aquesta experiència. En aquesta ocasió, viurà l'emoció des del control la influencer Mar Lucas.

En la situació, una noia comença a rebre trucades del seu xicot, que per gelosia intenta controlar cada pas que fa. Ella justifica i menteix al seu noi, que finalment es presentarà allà per assegurar-se de amb qui està. Els dos començaran a discutir i es crearà una situació de tensió, en presència de la resta d'estudiants que participen en aquesta càmera.

Per acabar la nit amb ritme, 'Gente Maravillosa' comptarà amb dos artistes que s'han unit en l'estudi de gravació per compondre fer una bachata flamenca molt enganxosa: Álvaro Díaz i La Flaka.